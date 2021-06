Lenovo Yoga Tab 13, Yoga Tab 11, Tab P11 Plus: ufficiale il nuovo trio di tablet premium

Continua il flusso di notizie legato al Mobile World Congress 2021. Protagonista ancora una volta Lenovo, che con un evento ricchissimo di novità, aggiorna (fra le altre) la sua proposta ed il suo portafoglio prodotti per il mercato tablet. Conosciamo meglio Lenovo Yoga Tab 13, Lenovo Yoga Tab 11 e Lenovo Tab P11 Plus.

Desing e funzionalità

Da sempre i prodotti Lenovo per il segmento tablet si sono contraddistinti per due elementi in particolare: design e funzionalità uniche. Anche i più recenti arrivi con la presentazione odierna non tradiscono questa tradizione, con un’estetica unità ad alcune peculiarità hardware (con un occhio di riguardo ai prezzi che sono sicuro vi piacerà) in grado di attirare sicuramente l’attenzione degli utenti.

In un mercato “rinato” grazie alla pandemia Covid-19, Lenovo ha deciso quindi di puntare su caratteristiche hardware uniche racchiuse in corpi raffinati ed eleganti (un modello è addirittura dotato di retro in alcantara!), in grado di estendere al massimo le potenzialità dei suoi tablet, per avvicinarli il più possibile a dei mini pc domestici, in grado di accompagnare l’utente in tutti i suoi task quotidiani.

Che si tratti quindi di utilizzare il proprio device per l’intrattenimento, così come per lavorare in mobilità, la nuova gamma Yoga così come il nuovissimo P11 Plus si apprestano a poter accompagnare l’utente per tutta la loro giornata lavorativa, grazie anche e soprattutto a batterie di grandi dimensioni.

Di seguito le schede tecniche riassuntive dei tre nuovi prodotti appena annunciati:

Yoga Tab 13 Processore Qualcomm Snapdragon 870 8GB memoria RAM 128/256 GB memoria di archiviazione Batteria 10.000mAh (supporto ricarica rapida 30W) Display LTPS da 13″ – risoluzione 2160 x 1350 pixel Sistema operativo Android 11

Yoga Tab 11 Processore MediaTek Helio G90T 4/8 GB memoria RAM 128/256 GB memoria di archiviazione Batteria 7.500mAh (supporto ricarica rapida 20W) Display TDDI LCD da 11″ – risoluzione 2000 x 1200 pixel Sistema operativo Android 11

Tab P11 Plus Processore MediaTek Helio G90T 4/6 GB memoria RAM 64/128 GB memoria di archiviazione Batteria 7.500mAh (supporto ricarica rapida 20W) Display IPS LCD da 11″ – risoluzione 2000 x 1200 pixel Sistema operativo Android 11



A seguito del lancio odierno, l’azienda ha anche voluto comunicare i prezzi e le modalità con le quali ci si potrà portare a casa questi nuovi prodotti appena presentati, ricordando che per tutta la gamma saranno poi presenti accessori extra (come penne e tastiere) in grado di rendere ancora più completa ed appagante l’esperienza d’uso:

Lenovo Yoga Tab 13 sarà disponibile da Giugno 2021 con prezzi a partire da 799 euro della colorazione Shadow Black

sarà disponibile da Giugno 2021 con prezzi a partire da della colorazione Shadow Black Lenovo Yoga Tab 11 sarà disponibile da Luglio 2021 con prezzi a partire da 349 euro nella colorazione Storm Grey

sarà disponibile da Luglio 2021 con prezzi a partire da nella colorazione Storm Grey Lenovo Tab P11 Plus sarà disponibile da Luglio 2021 con prezzi a partire da 299 euro nelle colorazioni Slate Grey, Platinum Grey e Modernist Teal