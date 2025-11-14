Il Lenovo Tab Plus è disponibile in esclusiva su Amazon a un prezzo eccezionale di 189,00€ invece di 299,00€. Questo tablet vi conquisterà con il suo splendido display 2K da 11,5 pollici a 90Hz, perfetto per streaming e gaming. Dotato di 8GB di RAM e 128GB di storage espandibile, offre prestazioni fluide con Android 14. Con uno sconto del 37%, portate a casa un tablet premium a soli 189,00€, ideale per intrattenimento e produttività grazie alla batteria da 8600mAh che garantisce fino a 12 ore di utilizzo continuo.

Prodotto in caricamento

Lenovo Tab Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lenovo Tab Plus è la scelta ideale per chi cerca un tablet versatile capace di soddisfare sia le esigenze di intrattenimento che quelle di produttività quotidiana. Con il suo sconto del 37%, questo dispositivo si rivolge particolarmente agli appassionati di streaming e gaming che desiderano un'esperienza visiva coinvolgente grazie al display 2K da 11.5 pollici con refresh rate da 90Hz. La combinazione di 8GB di RAM e processore MediaTek Helio G99 garantisce prestazioni fluide, mentre i 128GB di memoria espandibile fino a 1TB rendono questo tablet perfetto per studenti, professionisti e famiglie che necessitano di ampio spazio per documenti, app e contenuti multimediali.

Questo tablet rappresenta la soluzione ottimale per chi trascorre molte ore in mobilità o desidera un dispositivo per l'intrattenimento domestico senza compromessi. La batteria da 8600mAh con 12 ore di autonomia vi accompagnerà durante lunghi viaggi o maratone di serie TV, mentre la ricarica rapida da 45W elimina le lunghe attese. L'ecosistema Android 14 offre accesso illimitato alle vostre app preferite, e la connettività completa con Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 e jack audio da 3.5mm assicura compatibilità totale con tutti i vostri accessori. Un acquisto consigliato per chi cerca qualità premium a un prezzo accessibile.

Il Lenovo Tab Plus vi conquisterà con il suo spettacolare display 2K da 11.5" con refresh rate a 90Hz, perfetto per streaming e gaming fluidi. Dotato di processore MediaTek Helio G99, 8GB di RAM e 128GB di storage espandibile, offre prestazioni eccellenti per ogni esigenza. La batteria da 8600mAh garantisce fino a 12 ore di autonomia, mentre la ricarica rapida da 45W vi riporta operativi in appena 90 minuti.

Vedi offerta su Amazon