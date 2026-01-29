Gli auricolari JBL Wave Beam 2 sono in offerta su Amazon a 49,00€ invece di 79,99€. Questi auricolari true wireless offrono cancellazione attiva del rumore, suono JBL Pure Bass e una straordinaria autonomia di 40 ore totali. Con resistenza IP54 e connessione multipoint, sono perfetti per accompagnarvi ovunque a un prezzo imbattibile. I quattro microfoni garantiscono chiamate cristalline, mentre la ricarica rapida vi regala 3 ore di musica in soli 10 minuti.

JBL Wave Beam 2, chi dovrebbe acquistarli?

I JBL Wave Beam 2 sono la scelta ideale per chi cerca auricolari versatili capaci di adattarsi a ogni situazione quotidiana. Se vi muovete frequentemente tra casa, ufficio e palestra, apprezzerete la connessione multipoint che vi permette di passare istantaneamente dallo smartphone al laptop senza perdere tempo. La cancellazione attiva del rumore vi isola quando volete concentrarvi, mentre la modalità Smart Ambient vi consente di rimanere consapevoli dell'ambiente circostante durante gli spostamenti in città. Con certificazione IP54, questi auricolari resistono ad acqua e polvere, rendendoli compagni affidabili anche sotto la pioggia o durante intense sessioni di allenamento.

L'autonomia eccezionale di 40 ore totali soddisfa le esigenze di chi viaggia spesso o passa intere giornate fuori casa senza doversi preoccupare della ricarica. I quattro microfoni garantiscono chiamate cristalline anche negli ambienti più rumorosi, caratteristica fondamentale per professionisti in smart working o studenti che partecipano a videolezioni. Il potente suono JBL Pure Bass vi catturerà se amate bassi profondi e coinvolgenti, mentre la ricarica rapida USB-C vi regala 3 ore di ascolto con soli 10 minuti. A questo prezzo scontato del 39%, rappresentano un investimento intelligente per chi desidera qualità audio premium senza compromessi sulla praticità.

Le JBL Wave Beam 2 sono auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore e tecnologia Smart Ambient per controllare i suoni esterni. Dotate di 4 microfoni per chiamate cristalline e certificazione IP54, offrono il potente suono JBL Pure Bass e connessione multipoint per passare rapidamente tra dispositivi.

