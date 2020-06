Lenovo Yoga 5G è il primo notebook 5G sul mercato: si parte dagli USA

Lenovo Yoga 5G è il primo notebook al mondo in grado di connettersi al nuovo standard di rete. Presentato in occasione del CES 2020 di Las Vegas, è pronto a raggiungere i mercati partendo dagli Stati Uniti dove il brand ha stretto una collaborazione strategica con i principali fornitori di servizi 5G. Dopo il mercato americano, toccherà alla Cina e ad alcuni mercati selezionati in Europa. Yoga 5G debutterà anche in Italia, data la presenza sullo store online italiano dove troviamo la solita dicitura “disponibile a breve”.

Occupiamoci delle caratteristiche tecniche. Il notebook è in grado di connettersi alle reti 5G grazie alla presenza del processore Snapdragon 8cx di Qualcomm (CPU Kyro 495) con modem X55 integrato e 8 GB di RAM (LPDDR4X). Yoga 5G dovrebbe assicurare una velocità di download fino a 4 gigabit al secondo. Per assicurare il supporto 5G in un dispositivo 2-in-1 e sottile, gli ingegneri hanno dovuto ridurre le antenne 5G per adattarle a uno chassis sottile per consentire di mantenere la copertura della rete a prescindere dal modo in cui viene utilizzato dall’utente. Per far ciò, è stato utilizzato un nuovo sistema di antenna 5G, considerato il più piccolo modulo 5G del settore, che supporta sia mmWave che sub-6 Ghz.

Yoga 5G gode di un display LCD da 14 pollici con una risoluzione Full-HD. La parte grafica è affidata alla GPU Adreno 680. La parte audio vede la presenza di due altoparlanti con supporto Dolby Atmos. Il dispositivo è realizzato in alluminio e magnesio e pesa solo 1,3 kg. Quanto alla connettività, troviamo 2 USB-C (PD, DP, USB 3.1), lo slot per la scheda SIM e il jack audio da 3,5 mm. Lenovo dichiara, infine, un’autonomia fino a 24 ore. Il software è Windows 10.

Come detto in apertura, Lenovo Yoga 5G è disponibile da oggi negli Stati Uniti a 1.399,99 dollari. Non ci sono informazioni sul prezzo per il mercato italiano. Ad ogni modo, dopo il mercato smartphone, la rivoluzione 5G è ufficialmente partita anche nel mondo dei laptop.