L'IA "da taschino" costerebbe quasi quanto un iPhone, per funzionare richiede un abbonamento

Con una mossa coraggiosa per ridefinire il nostro rapporto con la tecnologia, Humane sta per lanciare il suo attesissimo dispositivo, l'AI Pin. The Verge è riuscito a scoprire in anteprima i dettagli di questo rivoluzionario indossabile, la cui uscita ufficiale è prevista per oggi.

L'AI Pin, che sarà proposta al prezzo di 699 dollari, sfida il paradigma convenzionale degli smartphone con il suo design privo di schermo. Offre invece una miscela unica di tecnologia all'avanguardia, con una clip magnetica che funge da batteria. Gli utenti possono facilmente scambiare le batterie nel corso della giornata per garantire un utilizzo ininterrotto. L'AI Pin è dotata di un processore Qualcomm Snapdragon, di una fotocamera, di sensori di profondità e di movimento per un rilevamento immersivo dell'ambiente.

Ciò che distingue l'AI Pin è il suo innovativo metodo di interazione. Funzionante principalmente attraverso i comandi vocali, introduce un proiettore laser verde per la visualizzazione delle informazioni sulla mano e un touchpad per i controlli basati sui gesti. A differenza dei dispositivi sempre in ascolto, l'AI Pin richiede un'attivazione manuale, indicata dalla "Trust Light" che lampeggia durante la registrazione.

Humane vuole che l'AI Pin sia un dispositivo completamente indipendente, non solo un accessorio. La confezione comprende l'AI Pin, un caricabatterie e due batterie. Tuttavia, il vero punto di forza potrebbe essere l'abbonamento mensile a Humane di 24 dollari. Sembra costoso, ma include un numero di telefono, dati cellulari sul servizio wireless di Humane, archiviazione su cloud e query illimitate di modelli AI, potenzialmente alimentati da GPT-4 di OpenAI.

Il sistema operativo di AI Pin, Cosmos, fa pensare a un'esperienza che ricorda il sistema di plugin di ChatGPT. Offre funzioni come messaggi generati dall'intelligenza artificiale, riepilogo della casella di posta elettronica, traduzione linguistica, informazioni nutrizionali sui cibi e persino un DJ AI per lo streaming musicale di Tidal. Il dispositivo promette funzioni fotografiche incentrate sull'intelligenza artificiale, anche se i dettagli non sono ancora chiari.

Humane.center si presenta come l'hub di gestione del prodotto, consentendo agli utenti di configurare e personalizzare il proprio dispositivo. Sebbene i dettagli su questo strumento siano scarsi, sembra essere parte integrante dell'accesso alle note, ai video e alle foto raccolte.

Mentre Humane si prepara al lancio ufficiale, rimangono ancora domande sulla data di spedizione effettiva dell'AI Pin, sulle sue funzionalità e sull'effettiva utilità di uno smartphone senza schermo. Non è ancora chiaro nemmeno se sia previsto un lancio al di fuori degli USA. L'annuncio promette di svelare di più su questo passo innovativo nel futuro della tecnologia indossabile.