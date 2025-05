Il fenomeno del rapido prosciugamento della batteria ha colpito numerosi utenti Android nelle ultime settimane, con Instagram identificato come il principale responsabile. Un problema silenzioso ma devastante che ha fatto precipitare l'autonomia dei dispositivi, costringendo molti a ricorrere a soluzioni alternative o a limitare l'uso dell'app. L'eccessivo consumo energetico è stato confermato da Google stessa, che ha riconosciuto ufficialmente l'anomalia dopo le numerose segnalazioni apparse su Reddit.

I dati raccolti dalle testimonianze degli utenti dipingono un quadro allarmante. Un caso emblematico arriva da un possessore di Samsung Galaxy A53 (che trovate su Amazon), che ha documentato su Reddit come Instagram consumasse il 12,4% della batteria con soli 54 minuti di utilizzo attivo. Un valore sproporzionato se confrontato con altre applicazioni similari: WhatsApp, per esempio, con un tempo di utilizzo quasi identico (49 minuti), incideva sulla batteria per appena il 2,4%. La disparità è risultata talmente evidente da spingere molti a cercare alternative immediate.

Alcuni utenti hanno tentato strade creative per aggirare il problema, con risultati contrastanti. Il downgrade a versioni precedenti dell'applicazione, strategia spesso efficace in questi casi, si è rivelato controproducente, provocando in diversi casi un surriscaldamento anomalo dei dispositivi. Questo effetto collaterale ha ulteriormente complicato la situazione, rendendo la soluzione peggiore del problema stesso.

Altri hanno optato per Instagram Lite, versione ridotta dell'app principale, notando un immediato miglioramento dell'autonomia. Questa alternativa, seppur funzionale, ha evidenziato come la problematica fosse effettivamente legata all'applicazione principale e non a fattori esterni o impostazioni degli smartphone. La conferma definitiva è arrivata quando Google ha pubblicato un advisory ufficiale intitolato "Battery drain on Android devices", riconoscendo l'esistenza del bug.

L'intervento ufficiale di Google ha finalmente portato chiarezza e una soluzione concreta. La nota rilasciata invita tutti gli utenti ad aggiornare Instagram alla build 382.0.0.49.84, specificamente sviluppata per risolvere questo problema di consumo energetico.

"A partire da oggi, Instagram sta distribuendo un'app aggiornata che dovrebbe risolvere il problema di scaricamento della batteria sui dispositivi Android", ha dichiarato l'azienda, sottolineando l'importanza di installare l'ultima versione disponibile.

I feedback successivi all'aggiornamento sono stati largamente positivi. Molti utenti hanno confermato che dopo l'installazione della nuova versione, il consumo anomalo è rientrato nei parametri normali, ripristinando l'autonomia dei dispositivi ai livelli precedenti. Una risoluzione tempestiva che dimostra come la collaborazione tra Google e Meta possa portare a soluzioni rapide quando si tratta di problematiche che impattano l'esperienza quotidiana degli utenti.