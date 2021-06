L’iPad di successo che da oggi è considerato obsoleto in tutto il mondo

Se c’è una qualcosa per cui tutti dovrebbero complimentarsi con Apple, a prescindere dalle preferenze sui prodotti acquistati o sul pensiero generale della filosofia dell’azienda, è il fatto di supportare i propri dispositivi per tempi lunghissimi.

Sia come aggiornamenti software che come assistenza hardware, i prodotti Apple superano di gran lunga quelli presentati dalle altre aziende, tuttavia essi non sono immortali come ci ricorda oggi l’aggiunta alla lista dei modelli obsoleti di uno degli iPad di grande successo.

Secondo alcune informazioni che hanno fatto il giro del web a partire da oggi iPad 2, lanciato da Steve Jobs a meno di un’anno di distanza dal primo modello nel marzo 2011, è ufficialmente diventato obsoleto in tutto il mondo.

La seconda generazione di tablet Apple era stata inserita nella lista dei prodotti “vintage e obsoleti” dall’azienda di Cupertino già a maggio di quest’anno, tuttavia non in tutti i Paesi del mondo. Ora è stato aggiunto in tale lista anche negli ultimi due Paesi mancanti: Stati Uniti e Turchia.

Apple classifica i prodotti che sono fuori produzione da almeno sette anni come obsoleti, questo significa che non possono ottenere alcun servizio hardware da Apple o dai suoi fornitori ufficiali.

iPad 2 è stata una vera rivoluzione per il mondo dei tablet e soprattutto ha aperto la strada alla storia di successo della linea di prodotti che ben conosciamo, il cui ultimo rappresentante è il nuovissimo iPad Pro con processore Apple M1 e display Mini LED.

Come ricordano i colleghi di GizChina, l’iPad di seconda generazione è stato annunciato nelle colorazioni bianco e nero, con un design 33% più sottile del modello che l’ha preceduto. Per la prima volta includeva una fotocamera frontale per FaceTime, un giroscopio e un processore dual-core Apple A5 dotato di una CPU due volte più veloce e una GPU 9 volte più prestante della generazione precedente.