Meta chiude 63.000 account Instagram, ecco cosa sta succedendo

Meta Platforms ha annunciato di aver rimosso circa 63.000 account Instagram in Nigeria coinvolti in tentativi di estorsione sessuale finanziaria, principalmente rivolti a uomini adulti negli Stati Uniti.

L'estorsione sessuale, o "sextortion", consiste nel minacciare di diffondere foto compromettenti, reali o false, se la vittima non paga per impedirlo. Sebbene gli obiettivi fossero principalmente adulti, ci sono stati tentativi anche contro minori, che Meta ha segnalato al National Center for Missing and Exploited Children degli Stati Uniti.

La maggior parte dei tentativi di truffa non ha avuto successo.

L'azienda ha dichiarato di aver eliminato anche 7.200 account, pagine e gruppi Facebook dedicati a fornire consigli su come truffare le persone. Inoltre, è stata smantellata una rete coordinata più piccola di circa 2.500 account collegati a un gruppo di circa 20 individui.

Gli truffatori online nigeriani, noti come "Yahoo boys", sono tristemente famosi per le loro truffe, che vanno dal fingersi persone in difficoltà finanziarie a principi nigeriani che offrono rendimenti eccezionali su investimenti.

La lotta di Meta contro le truffe online

I rappresentanti di Meta hanno affermato che questa non è la prima volta che interrompono tali reti, ma hanno deciso di rendere pubblica l'operazione attuale per "aumentare la consapevolezza".

Negli ultimi anni, il gigante dei social media è stato sulla difensiva mentre i governi, compresi i legislatori statunitensi, aumentano la pressione affinché affronti le preoccupazioni relative ai danni che i suoi servizi possono causare ai bambini.

In un'audizione all'inizio di quest'anno, un legislatore statunitense ha accusato l'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, e altri leader dei social media di avere "le mani sporche di sangue" per non aver protetto i bambini dalle crescenti minacce di predazione sessuale sulle loro piattaforme.

In Nigeria, paese di oltre 200 milioni di abitanti, le truffe online sono aumentate con l'aggravarsi delle difficoltà economiche. Gli autori operano da dormitori universitari, sobborghi degradati o quartieri benestanti.

Meta ha dichiarato che alcuni account fornivano consigli su come condurre le truffe, offrendo script e guide da utilizzare e condividendo collegamenti a raccolte di foto per popolare account falsi.