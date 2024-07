Ora potete scaricare i Torrent con l'iPhone

A poco più di tre mesi dal lancio nell'Unione Europea del marketplace alternativo per iOS chiamato AltStore PAL, vengono ora introdotte le prime applicazioni di terze parti. Di queste, tre su quattro sono esclusive di AltStore PAL e non sono disponibili sull'App Store ufficiale di Apple. Le nuove app comprendono due applicazioni per il torrenting e una piattaforma di social discovery orientata agli incontri.

iTorrent è un client per torrent che può essere utilizzato senza necessità di jailbreak su iPhone e iPad, mentre qBitControl è un client remoto per qBittorrent dedicato ai dispositivi iOS. Un'altra novità è PeopleDrop, un'applicazione che favorisce incontri reali con altre persone "di passaggio".

L'eccezione tra le nuove uscite è l'app UTM SE, già approvata su App Store

UTM SE, l'unica app del gruppo già disponibile su App Store ufficiale di Apple, è stata approvata da Apple all'inizio del mese dopo una precedente bocciatura a giugno. Quest'app permette di emulare sistemi operativi come Windows, Linux e macOS su dispositivi iOS/iPadOS. I creatori di UTM SE hanno ringraziato AltStore per averli aiutati con l'approvazione della propria applicazione su App Store.

Apple ha sempre escluso le app per il torrenting dal suo App Store, giustificando la scelta con il rischio di violazione dei diritti di terzi. Tuttavia, la recente legislazione del Digital Markets Act nell'Unione Europea ha limitato la capacità dell'azienda di controllare a fondo le app che possono essere installate sui dispositivi iOS.

Gli utenti iOS dell'UE possono ora godere di una maggiore libertà nella scelta delle app da installare, anche se ciò comporta l'accettazione di maggiori rischi.