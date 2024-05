L'iPhone come una console con il controller Backbone One a 84€!

Il controller Backbone One per iPhone rappresenta una vera innovazione per gli amanti del gaming mobile. Questo accessorio trasforma il vostro iPhone in una console portatile, garantendo un'esperienza di gioco comoda e immersiva. Compatibile con qualsiasi iPhone dotato di connettore Lightning, fino al modello iPhone 14, il Backbone One include anche un adattatore per i modelli più recenti. In collaborazione con PlayStation, questo controller offre un design ispirato al DualSense e include funzionalità esclusive che elevano l'esperienza di gioco. Attualmente disponibile su Amazon al prezzo scontato di 83,99€, rispetto al prezzo originale di 119,99€, offre un risparmio del 30%.

Controller Backbone One per iPhone, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller Backbone One è pensato per i giocatori che desiderano trasformare il proprio iPhone in una console portatile di alta qualità. È perfetto per chi vuole godersi i giochi preferiti con una comodità e prestazioni superiori. Dotato di tasti analogici reattivi, pulsanti d'azione rapidi e levette cliccabili, offre un'esperienza di gioco fluida e con una latenza minima. La possibilità di ricaricare il dispositivo e di utilizzare le cuffie contemporaneamente, grazie al jack per cuffie da 3,5 mm, è un grande vantaggio per chi si dedica a lunghe sessioni di gioco.

Inoltre, il Backbone One è compatibile con tutti gli iPhone dotati di connettore Lightning e offre benefici esclusivi attraverso l'abbonamento annuale a Backbone+. L'app Backbone funge da hub per i giochi, offrendo suggerimenti di nuovi titoli e la possibilità di connettersi con gli amici, migliorando l'interazione sociale e la scoperta di giochi.

Con un prezzo scontato a 83,99€ invece di 119,99€, il controller Backbone One è una scelta eccellente per chi desidera trasformare il proprio iPhone in una console portatile completa. Grazie alla sua compatibilità universale, alla bassa latenza, alla possibilità di ricarica durante l'uso e alla connessione per cuffie, rappresenta una soluzione ideale per gli appassionati di gaming mobile che cercano la massima integrazione tra il proprio dispositivo e l'esperienza di gioco.

