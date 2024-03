L'unione Vodafone-Fastweb non s'ha da fare, Iliad si scaglia contro la fusione

Nel mondo delle telecomunicazioni italiane, il 2023 si è rivelato un anno di significativi sviluppi e risultati sorprendenti per iliad Italia. Il CEO del Gruppo, Thomas Reynaud, ha evidenziato una serie di punti chiave durante la recente presentazione della relazione finanziaria, compresa una stoccata alla concorrenza britannica e una visione chiara per il futuro dell'azienda.

Reynaud non ha esitato a criticare la telco britannica Vodafone, suggerendo che l'offerta di Swisscom per Vodafone potrebbe essere inferiore di ben tre miliardi rispetto a quella di Iliad. Questo commento arriva in un momento in cui le voci di una possibile fusione tra Vodafone e Fastweb, società controllata da Swisscom, si fanno sempre più insistenti. Il CEO di Iliad è stato chiaro nel sottolineare i rischi di un duopolio nel settore B2B, sottolineando l'importanza della competitività per il Paese.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Reynaud ha smentito l'idea del consolidamento nel mercato italiano, affermando che iliad continua sulla sua strada di crescita autonoma. Nonostante ciò, non esclude possibili opportunità nel settore B2B, qualora dovessero presentarsi in modo interessante.

I risultati finanziari di iliad Italia per il 2023 parlano da soli: un fatturato di oltre 1 miliardo di euro, in crescita del 14,5% rispetto all'anno precedente, e un Ebitda after lease in rialzo del 17,2%. Inoltre, l'azienda ha registrato un significativo incremento degli utenti sia nel settore mobile che fisso, raggiungendo la quota di 10 milioni e 937 mila utenti attivi complessivi.

Guardando al futuro, l'AD Benedetto Levi ha espresso grande fiducia nel percorso intrapreso da iliad Italia. Continuare a investire in infrastrutture sostenibili, innovative e di qualità rimane una priorità assoluta per l'azienda, insieme alla volontà di mantenere un rapporto trasparente con gli utenti. Progetti come iliadbusiness e iliad Space, uniti a iniziative focalizzate sulla sostenibilità, come iliadship, dimostrano l'impegno costante verso la crescita e il miglioramento continuo.