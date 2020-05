MacBook Pro 13 ricondizionato a 400 euro in meno rispetto all’Apple Store!

Un MacBook Pro da 13 pollici a un prezzo mai visto prima, neanche sull’Apple Store. Stiamo ovviamente parlando di un prodotto ricondizionato che, specifiche alla mano (edizione 2017, con Intel Core i5 Kaby Lake, 8 Gigabyte di RAM e 256 Gigabyte di SSD) permette di effettuare serenamente editing in ambito video e fotografico, oltre a mettere a disposizione l’eccellente combinazione tastiera/trackpad a cui l’azienda di Cupertino ci ha abituati, perfetta per la produttività da ufficio. È venduto a 1.289 euro, uno sconto del 42% rispetto al prezzo di listino ma, soprattutto, 400 euro in meno rispetto al sito ufficiale del gigante californiano. Ma non è finita qui, perché potrete avere un ulteriore sconto di circa 65 euro grazie a un coupon speciale che lo shop online ha riservato a tutti i lettori di Tom’s (che potrete utilizzare anche su altri prodotti). Per usufruirne basterà inserire il codice “TOMS” nell’apposita sezione alla fase di pagamento.

Decisamente interessante anche l’offerta dedicata al MacBook Pro da 15 pollici ricondizionato. Si tratta infatti del modello con processore Intel Core i9 Coffee Lake, 32 Gigabyte di RAM e 512 Gigabyte di SSD, generazione 2018. Insomma, caratteristiche tecniche alla mano, una delle configurazioni più prestanti del mercato, per la quale normalmente sarebbero necessari oltre 4.000 euro, ma che invece ci si può portare a casa a 2.999 euro, con uno sconto del 27%. Insomma, la workstation definitiva, con un investimento che vi consentirà di possedere un computer che garantirà prestazioni di alto livello per molti anni.

Le migliori offerte su prodotti Apple ricondizionati

Suggeriamo di seguito ulteriori prodotti ricondizionati degni di interesse:

Codice sconto riservato ai lettori di Tom’s Hardware: è possibile ottenere un ulteriore sconto del 5% su tutto il catalogo prodotti di Smart Generation; una volta inserito il dispositivo nel carrello, basterà inserire il codice “TOMS” nell’apposita sezione “Codice Promozionale” in fase di pagamento.

A proposito di Smart Generation

Smart Generation è un’azienda siciliana con cui abbiamo già collaborato per testare prodotti e servizi, prima di promuovere alcune offerte. Potete leggere la nostra esperienza d’acquisto di un prodotto in questo articolo. Tra le informazioni aggiuntive: