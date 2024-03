Approfitta del 16% su Apple MagSafe per una ricarica wireless perfetta

Se preferite liberarvi dell'ingombro e dell'inconveniente dei cavi ricaricando i vostri dispositivi attraverso la tecnologia wireless e possedete prodotti Apple che supportano questa modalità di ricarica, vi interesserà sapere che esiste un alimentatore ideale per le vostre esigenze. Parliamo dell'Apple MagSafe, il quale, sui modelli di iPhone che lo supportano, offre non soltanto una ricarica wireless veloce ma anche efficiente. Questo grazie all'uso di magneti che assicurano un allineamento perfetto tra il dispositivo e il pad di ricarica, ottimizzando ogni sessione di ricarica. Ed è proprio questo alimentatore il protagonista di questa offerta, disponibile su Amazon con un taglio del 16%, permettendovi di acquistarlo a soli 40,99€.

Alimentatore Apple MagSafe, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto dell'Apple MagSafe rappresenta una scelta eccellente per tutti i possessori di iPhone e AirPods alla ricerca di una soluzione di ricarica wireless efficiente e veloce. Quest'alimentatore, grazie ai suoi magneti incorporati, assicura un allineamento perfetto e una ricarica wireless rapida fino a 15W per gli ultimi modelli di iPhone, dall'iPhone 8 in poi, compresa l'intera serie iPhone 14, iPhone 13 e iPhone 12, oltre a essere compatibile con i modelli di AirPods dotati di custodia di ricarica wireless.

Coloro che valorizzano quindi la comodità e la velocità nella ricarica dei loro dispositivi Apple senza sacrificare l'efficienza troveranno in questo prodotto un alleato affidabile. Grazie alla sua compatibilità con la tecnologia Qi, il MagSafe soddisfa una vasta gamma di esigenze di ricarica, rendendolo l'accessorio ideale per chi desidera mantenere i propri dispositivi sempre carichi e pronti all'uso.

Questa versatilità lo rende un accessorio indispensabile nella vita quotidiana. All'interno della confezione si trova già tutto il necessario, incluso un cavo USB-C di 1 metro, per far sì che possiate metterlo subito alla prova.

Vedi offerta su Amazon