Stazione ricarica wireless 2 in 1 a un prezzo TOP! (-20%)

Uno degli accessori più comodi per i possessori di iPhone è, senza dubbio, la stazione di ricarica wireless, la quale permette di caricare il proprio smartphone senza la necessità di fili. Ebbene, una delle migliori in assoluto, la PowerWave 2 in 1 di Anker, oggi è in sconto su Amazon a soli 31,99€, per un risparmio del 20% rispetto al prezzo di listino di 39,99€. Compatibile con iPhone dal 12 in poi e anche con AirPods Pro, è perfetta da tenere sulla scrivania!

Anker PowerWave 2 in 1, chi dovrebbe acquistarla?

Con la sua funzione di doppia potenza, è perfetta per chi desidera mantenere i propri dispositivi sempre carichi senza dover ricorrere a più cavi. Inoltre, grazie alla versatilità di carica sia verticale che orizzontale e all'angolo di visualizzazione regolabile di 40°, si adatta perfettamente a chi necessita di non perdere di vista le proprie notifiche, e-mail o video, risultando quindi l'accessorio perfetto da tenere sulla scrivania e affiancare al proprio PC durante il lavoro.

La stazione garantisce una posizione perfetta e un blocco sicuro del dispositivo, mentre due LED indicano lo stato di carica, assicurando una ricarica efficiente. Nella confezione si trova, oltre al supporto di ricarica, anche un pratico cavo USB-C da 150 cm per alimentare la stazione in modo semplice.

Insomma, l'Anker PowerWave 2 in 1 rappresenta un'eccellente soluzione per chi cerca una stazione di ricarica senza fili pratica e versatile, compatibile con gli ultimi modelli di iPhone e AirPods. Offrendo la possibilità di ricaricare più dispositivi simultaneamente e con una personalizzazione dell'angolo di visualizzazione, questo modello si distingue per efficienza e comodità, per cui non possiamo non consigliarvelo!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!