Paghi poco e funziona benme: powerbank con MagSafe in sconto a SOLI 30€!

Il powerbank da 6000mAh con tecnologia MagSafe prodotto da Baseus è, senza dubbio, uno dei migliori modelli sul mercato per i possessori di iPhone dal 12 in poi, permettendo di caricare lo smartphone senza fili e in poco tempo grazie alla ricarica rapida da 7.5W. Ebbene, oggi potrà essere vostro a soli 30,32€ invece di 41,99€ grazie a un doppio sconto offerto da Amazon, tra cui un coupon del 10% applicabile direttamente nella pagina del prodotto!

N.B.: Vi ricordiamo di spuntare la casella "applica coupon 10%" prima di inserire il prodotto nel carrello.

Powerbank MagSafe Baseus, chi dovrebbe acquistarlo?

Con le sue dimensioni estremamente compatte, quasi paragonabili a quelle di una carta di credito, questo powerbank si adatta perfettamente a chi ha sempre bisogno di energia extra in movimento, il tutto senza voler rinunciare alla comodità e occupare tanto spazio nella borsa. La morbida superficie in silicone protegge lo smartphone da graffi e usura, mentre la funzionalità di ricarica rapida da 20W quando connesso via cavo e 7.5W in modalità wireless vi salverà tutte le volte in cui vi trovare fuori casa e con la batteria scarica.

Grazie alla compatibilità esclusiva con la serie iPhone dal 12 in poi e le custodie con Magsafe, è, ovviamente, particolarmente indicato per gli utenti Apple, ma anche tutti coloro che possiedono un dispositivo Android potranno sfruttarne la porta Type-C per la ricarica via cavo. Si tratta, dunque, di un powerbank perfetto a tutto tondo, nonché un investimento decisamente conveniente per chi cerca una soluzione di ricarica affidabile e veloce!

