Mediatek Helio P90 ufficiale: intelligenza artificiale potenziata per la fascia medio-alta

Mediatek ha presentato il suo processore Helio P90 durante un evento organizzato ad hoc a Pechino. Come anticipato nei giorni scorsi, il SoC punta tutto su tre aspetti fondamentali: potenza, efficienza e intelligenza artificiale.

È quest’ultima, infatti, che distingue più di ogni altra cosa il nuovo arrivato dai suoi predecessori. Il nuovo processore multicore APU – l’unità responsabile dell’AI – promette di migliorare le performance collegate all’intelligenza artificiale di 4,6 volte rispetto al P60 e P70 avvicinandosi a quanto visto con Huawei con la doppia NPU del Kirin 980.

Tutto ciò inevitabilmente si traduce in risultati migliori anche per quanto riguarda la qualità degli scatti fotografici. Il produttore taiwanese si è sbilanciato affermando che si può ottenere un’elaborazione dell’immagine pari a quella di Huawei Mate 20 Pro. Se così fosse, significherebbe che le funzionalità AI – per ora esclusiva dei prodotti premium – potranno arrivare anche su smartphone che appartengono a un segmento superiore.

Inoltre, è in grado di supportare un singolo sensore fotografico fino a 48MP o doppi moduli da 24MP+16MP. l’azienda ha confermato il supporto alle funzionalità di Google Lens, potenziate dall’AI. Meno entusiasmanti sono le notizie che riguardano la connettività che è assicurata dai moduli LTE Cat.7 in download e Cat.13 in upload con velocità massima di 600 Mbps.

Per quanto riguarda il resto dell’architettura, Helio P90 è un processore realizzato con un processo produttivo a 12 nanometri e include una CPU octa-core che combina due core ARM Cortex-A75 ad alta potenza a 2.2 GHz con sei Cortex-A55 a 2.0 GHz. La GPU è PowerVR GM 9446 che dovrebbe assicurare un miglioramento delle prestazioni di oltre il 50% rispetto alla generazione precedente.

Insomma, le potenzialità del nuovo SoC sono tante e lasciano ben sperare. I primi smartphone equipaggiati con Mediatek Helio P90 arriveranno nella seconda metà del 2019 anche se i primi annunci potrebbero essere fatti a febbraio in occasione del Mobile World Congress di Barcellona.