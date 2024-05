Lenovo annuncia nuovi servizi per supportare l'Hybrid AI

Lenovo ha annunciato una nuova suite di sistemi e soluzioni infrastrutturali basati su intelligenza artificiale per supportare lo sviluppo dell'Hybrid AI dall'edge al cloud.

Da soluzioni con GPU multiple ad alta efficienza termica a supporto continuo e professionale in ogni fase di sviluppo delle nuove soluzioni, la compagnia ha in programma di garantire ai propri clienti prestazioni di IA sempre migliori e supportare il raggiungimento degli obiettivi di business.

ThinkSystem SR68a V3 accelera i workload impegnativi

La prima novità è il nuovo server ThinkSystem SR68a V3 con 8GPU: realizzato in collaborazione con AMD, il server offre ai clienti della compagnia prestazioni estreme per carichi di lavoro di IA più impegnativi come GenAI e LLM.

La soluzione dispone di un'accelerazione rapida, un'ampia memoria e una larghezza di banda I/O per gestire enormi set di dati, ed è adatta sia per l'IA privata on-prem che per i fornitori di servizi cloud di IA pubblici.

Il server è stato progettato per contribuire al rilevamento e alla prevenzione delle frodi, così come le iniziative KYC, nel settore dei servizi finanziari. Il sistema è inoltre ideale anche per le applicazioni che supportano le strategie di trading algoritmico, la gestione del rischio, l'emissione di crediti, la gestione patrimoniale e i servizi di consulenza, la semplificazione e il rafforzamento della conformità alle normative e le previsioni.

Pixabay

La soluzione vanta processori AMD EPYC di quarta generazione e nuove GPU AMD Instinct MI300X, interconnessione completa con AMD Infinity Fabric che offre 1,5 TB di capacità di memoria ad alta larghezza di banda e fino a 1 TB/s di picco di prestazioni teoriche aggregate di banda I/O della GPU.

Il server offre inoltre massima flessibilità, compreso il supporto per le più recenti GPU HGXTM di NVIDIA e supporto drop-in per la prossima generazione di CPU AMD.

Il nuovo server HCI Edge for Azure Stack

Il nuovo ThinkAgile MX455 V3 Edge Premier, dotato di processori AMD EPYCTM 8004, si presenta come una piattaforma versatile e ottimizzata per l'intelligenza artificiale che offre nuovi livelli di prestazioni, di calcolo e di storage in ambito edge insieme alla migliore efficienza energetica tra le soluzioni HCI Azure Stack.

La soluzione offre integrazione chiavi in mano con il cloud on-premise e Azure e consente ai clienti di ridurre il TCO grazie a un'esclusiva gestione del ciclo di vita, di migliorare l'esperienza di utilizzo e di adottare più rapidamente le innovazioni software.

Con ThinkAgile MX455 V3 Edge Premier le imprese riducono i costi di gestione grazie all'automazione, al provisioning e alle funzionalità di Lenovo Open Cloud Automation (LOC-A) per una distribuzione più rapida e una gestione da qualsiasi punto del cloud grazie all'architettura abilitata Azure Arc.

Grazie al supporto di unico punto di contatto, alla gestione centralizzata delle macchine basata su cloud e agli aggiornamenti software automatizzati, le aziende possono ridurre i tempi e i costi di manutenzione e aumentare la sicurezza, l'affidabilità e ridurre i tempi di inattività.

Pixabay

La soluzione per carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo

Il ThinkSystem SD535 V3 è un server node 1S/1U a mezza larghezza alimentato da un singolo processore AMD EPYC di quarta generazione ed è progettato per massimizzare la potenza di elaborazione e l'efficienza termica per carichi di lavoro che includono il cloud computing e la virtualizzazione su scala, l'analisi dei big data, l'elaborazione ad alte prestazioni e le transazioni di e-commerce in tempo reale.

Il server consente una configurazione agile a 2, 3 o 4 nodi su un unico chassis e dispone del software di gestione Lenovo XClarity che semplifica l'automazione, l'orchestrazione e la distribuzione su larga scala dei carichi di lavoro.

Con l'implementazione unificata dell'alimentazione e del raffreddamento, le imprese possono ridurre il consumo energetico fino al 30% rispetto ai server rack 1U standard.

In arrivo gli AI Advisory and Professional Services

Lenovo ha infine introdotto gli AI Advisory and Professional Services per supportare le aziende nel processo di adozione dell'IA. Si tratta di una suite di servizi, soluzioni e piattaforme pensata per aiutare imprese di ogni dimensione a orientarsi nel nuovo panorama tecnologico e individuare le soluzioni giuste per implementare l'IA in modo rapido.

Il supporto della compagnia si sviluppa in cinque fasi: si comincia con AI Discover, un percorso personalizzato che aiuta i clienti a tracciare la strategia giusta per l'adozione dell'IA. Gli esperti Lenovo valutano il grado di preparazione dell'organizzazione in termini di sicurezza, personale, tecnologia e processi ed elaborano raccomandazioni che consentono ai clienti di implementare l'IA con successo.

In seguito c'è la fase di AI Advisory, durante la quale i professionisti di Lenovo consigliano le misure di sicurezza più efficaci, il piano di gestione delle modifiche, l'architettura tecnologica e il piano di adozione dell'IA in base alla strategia e agli obiettivi del cliente.

Il terzo step è l'AI Fast Start, durante il quale consulenti di Lenovo progettano e realizzano gli elementi critici dell'intelligenza artificiale in forma di un proof of concept o di un MVP (minimum viable product) nei laboratori Lenovo o in quelli dei clienti.

A seguire c'è l'AI Deploy and Scale, fase in cui Lenovo distribuisce gli strumenti e i framework per implementare un sistema o un insieme di tecnologie di IA sicuro e scalabile.

Infine, durante l'AI Managed la compagnia offre una guida specializzata per la manutenzione, la gestione e l'ottimizzazione del sistema di IA e collabora con i clienti per supportare le implementazioni IT per l'intera durata del progetto.

Pixabay

Gli AI Advisory and Professional Services di Lenovo mirano a ridurre la complessità dell'implementazione delle soluzioni di IA e permettere alle aziende di ottenere rapidamente risultati concreti, rendendo la tecnologia accessibile a tutti i tipi di organizzazione.

"Lenovo è impegnata ad accelerare l’analisi dei dati offrendo nuove soluzioni di AI che possono essere utilizzate in tutti i settori, con un impatto positivo significativo sulle attività quotidiane dei nostri clienti" ha commentato Kirk Skaugen, Presidente Lenovo ISG.

"Che si tratti di ottimizzare le performance dei servizi finanziari, di migliorare l'esperienza cliente nel retail o di aumentare l'efficienza delle nostre città, il nostro approccio ibrido consente alle aziende di disporre di infrastrutture AI-ready ottimizzate per l'AI, portando l'intelligenza artificiale dal progetto alla realtà e mettendole in grado di implementare in modo efficiente soluzioni potenti, scalabili e di dimensioni adeguate che favoriscono l'innovazione, la digitalizzazione e la produttività".