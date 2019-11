Mercato app in crescita, ma sono in pochi a guadagnarci

Il mercato delle applicazioni non arresta la propria crescita. Secondo l’analisi effettuata da Sensor Tower, nel terzo trimestre del 2019, i download delle app hanno raggiunto quota 29,6 miliardi. Il tutto però è nelle mani di pochi editori. Circa 7.900 di questi (che rappresentano un esiguo 1%), infatti, detiene l’80% del mercato con 23,6 miliardi di applicazioni scaricate lasciando al restante 99% (784 mila editori) il 20% dell’intero mercato totalizzando 6 miliardi di download con una media di circa 7.650 download a editore.

Entrando nello specifico, in ambito gaming, sono stati totalizzati 11,1 miliardi di download di cui 9,1 miliardi in favore dell’1% citato in apertura che – in questo caso – raggruppava 1.080 editori rispetto ai 108 mila totali. Nel periodo di riferimento, il settore ha generato entrate lorde pari a 22 miliardi di dollari evidenziando un divario ancor più ampio: 20,5 miliardi per l’1% degli editori e solo 1,5 miliardi per il resto.

Credit - Sensor Tower

La maggiore disparità si osserva analizzando le entrate provenienti dai giochi. Dei 16,3 miliardi totali generato dai giochi in tutto il mondo sia su App Store che Play Store, il 95% pari a 15,5 miliardi è detenuto dall’1% contro i restanti 800 milioni generati dal 99%. I principali editori in ambito gaming sono stati Tencent, NetEase e Bandai Namco.

Una situazione che non sembra aver subito variazioni dal 2014, dove le percentuali detenute restano pressoché invariate. In conclusione, nonostante gli ottimi risultati registrati dal settore delle applicazioni, a poter sorridere sono in pochi. È solo l’1% di tutti gli editori di app. Per far sì che la situazione cambi, c’è bisogno che il 99% lavori sodo per poter assicurare supporto, manutenzione e aggiornamenti oltre a dover offrire valide soluzioni a pagamento.