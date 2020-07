Mercato PC: Apple resta in quarta posizione, dominano Lenovo e HP

Il mercato dei PC torna a crescere nel secondo trimestre del 2020, dopo un calo significativo nel trimestre precedente. Secondo le nuove statistiche preliminare diffuse da Gartner, le spedizioni mondiali sono aumentate del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2019 raggiungendo quota 64,8 milioni di unità. Il motivo principale è stato attribuito all’emergenza sanitaria che ha portato a un incremento della domanda trainata dallo smart working, dalla didattica a distanza e dalle esigenze di intrattenimento a casa.

Nel secondo trimestre del 2020, Lenovo e HP si sono contese la prima posizione. Insieme rappresentano la metà del mercato e la metà delle spedizioni totali. Nello specifico, la prima ha spedito 16.197 milioni di unità detenendo il 25% di market share con una crescita del 4,2%. Mentre la seconda ha spedito 16.165 milioni di dispositivi registrando una crescita del 17,1%.

Credit - Gartner

Dell è stata l’unica – oltre alla voce “altri” – a subire un leggero calo (-0,3%). Le spedizioni totali sono state pari a 10.648 milioni di unità. Sono cresciute in EMEA e in Giappone ma sono diminuite in tutte le altre regioni, con il calo più marcato in America Latina (20%). Apple, invece, resta in quarta posizione detenendo una quota di mercato del 6,7% con 4.368 milioni di unità spedite, in aumento del 5,1%. È bene sottolineare che i dati includono PC desktop, notebook e premium ultramobile (come Microsoft Surface), ma non Chromebook o iPad.

Ad ogni modo, nonostante la crescita nel Q2 2020, gli analisti ritengono che l’aumento della domanda non continuerà nei prossimi mesi in quanto le spedizioni sono state trainate da esigenze temporanee dovute allo scoppio della pandemia.