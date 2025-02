Meta scommette 100 miliardi su VR e Smart Glasses

Meta investirà oltre 100 miliardi di dollari in realtà virtuale e occhiali smart entro la fine del 2025, secondo quanto dichiarato dal CEO Mark Zuckerberg. L'azienda ha già speso 80 miliardi dal 2014 per lo sviluppo di tecnologie VR e AR, con un record di 19,9 miliardi investiti nel 2024 nella divisione Reality Labs.

Questi ingenti investimenti riflettono l'ambizione di Zuckerberg di creare una nuova piattaforma informatica che possa sostituire gli smartphone e ridurre la dipendenza di Meta da Apple e Google per la distribuzione delle app. La società punta in particolare sugli occhiali smart Ray-Ban Meta, definiti un "vero successo" dopo aver venduto 1 milione di unità nel 2024.

Il 2025 sarà un "anno decisivo" per la divisione occhiali smart di Meta.

Nonostante le continue perdite della divisione Reality Labs, responsabile anche dei visori VR Quest, Meta prevede di aumentare ulteriormente gli investimenti nel 2025 di altri 20 miliardi di dollari. L'obiettivo è sviluppare occhiali AR più avanzati che fondano contenuti virtuali con il mondo reale, come il prototipo Orion presentato a settembre.

Questa mossa arriva dopo il successo dei Ray-Ban Meta, i quali hanno sostituito il precedente, e fallimentare, modello con un prodotto di indubbia qualità e che ha convinto milioni di clienti.

Secondo Matthew Ball, investitore tech e autore, "Gli investimenti di Meta in Reality Labs sono sbalorditivi, ma potrebbero non essere irragionevoli se si crede che possa costruire l'attività a cui aspira, ovvero sostituire iOS di Apple nell'uso quotidiano degli utenti". Anche concorrenti come Apple e Google stanno lavorando su dispositivi simili, in una corsa per definire il futuro dell'informatica indossabile.

Con questi massicci investimenti, Meta si sta giocando il tutto per tutto sulla sua visione di un futuro dominato dalla realtà aumentata e virtuale. Il successo o il fallimento di questa scommessa avrà profonde implicazioni non solo per l'azienda, ma per l'intero settore tecnologico, visto che potrebbe chiarire cosa i clienti ritengono effettivamente utile per il loro quotidiano.