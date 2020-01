Mi 9T: problemi di batteria dopo l’aggiornamento ad Android 10?

Mi 9T è uno degli smartphone Xiaomi ad aver ricevuto l’aggiornamento ad Android 10 con interfaccia grafica MIUI 11. Dopo l’entusiasmo iniziale, alcuni utenti hanno cominciato a lamentare su Reddit un consumo anomalo della batteria dopo aver installato l’ultima versione del sistema del robottino verde. Un utente in particolare riporta che – secondo le statistiche – la ragione principale che causerebbe una riduzione significativa dell’autonomia sarebbe proprio il sistema operativo.

“Il sistema Android utilizza oltre il 30% della batteria dopo l’aggiornamento di Android 10 su Mi 9T” aggiunge un altro utente. In molti, dunque, parlano di una riduzione della durata della batteria che – per esempio – sarebbe passata da 9-10 ore giornaliere a 6-7 ore, un risultato che resta comunque ottimo. Sul forum, non sono mancati i consigli su come migliorare la situazione e far sì che la batteria possa garantire gli stessi risultati avuti prima dell’aggiornamento.

C’è chi consiglia di svuotare la cache, di disabilitare l’avvio automatico delle applicazioni o semplicemente di riavviare il proprio smartphone. Altri invece sostengono di aver risolto reinstallando l’aggiornamento o ripristinando il terminale alle impostazioni di fabbrica. Ovviamente queste soluzioni non sembrano funzionare per tutti.

Per il momento, non ci sono commenti da parte di Xiaomi. Non è escluso che la società cinese possa risolvere il problema – che sembrerebbe accomunare molti utenti – attraverso un futuro aggiornamento software.