Da oggi è disponibile al download su Android e iOS Microsoft Defender, l’applicazione che si propone di semplificare la sicurezza online grazie all’utilizzo di una dashboard condivisa tra diversi dispositivi.

Già disponibile da tempo in versione desktop, Microsoft Defender offre innanzitutto una protezione continua dai malware sui device su cui è installata, effettuando scansioni nelle applicazioni e nell’archiviazione interna.

Questa funzionalità varia tuttavia in base al sistema operativo. Su Android Windows Defender funzionerà come un vero e proprio antivirus scansionando i device in cerca di malware, mentre su iOS e iPadOS si limiterà a proteggere dal phishing e raccogliere i messaggi di allerta degli altri dispositivi collegati. Sono inoltre presenti integrazioni con altri antivirus come Norton e McAfee.

Il vero punto forte di Microsoft Defender per mobile è l’interoperabilità tra diverse piattaforme, resa possibile dall’utilizzo di una dashboard unificata che permette di monitorare in tempo reale lo stato della sicurezza su più dispositivi collegati al medesimo account Microsoft, mettendo “in comunicazione” i diversi sistemi operativi.

I settori di applicazione di un prodotto come Microsoft Defender sono molteplici. Innanzitutto sarà possibile avere una visione d’insieme dei dispositivi utilizzati sia sul lavoro che nella vita personale e ricevere in tempo reale eventuali allerte.

Non bisogna inoltre dimenticare l’utilizzo di un tool come Microsoft Defender in famiglia, grazie anche alla presenza di importanti suggerimenti relativi alla sicurezza e alla protezione dei propri dati online.

Si tratta di nozioni magari note agli utenti più esperti, ma che possono risultare cruciali per i più giovani o per chi ha una scarsa alfabetizzazione digitale, ed è dunque più esposto ai pericoli del mondo del Web.

Microsoft Defender è disponibile da oggi per Windows, MacOS, iOS e Android. Per utilizzarla dovrete disporre di un account Microsoft con abbonamento a Microsoft 365, disponibile in due configurazioni: