Surface Duo 2, quello che dovreste sapere prima dell’evento Microsoft di mercoledì

La seconda generazione di smartphone pieghevole prodotto da Microsoft è ormai dietro l’angolo, questo è per lo meno ciò che suggeriscono i più recenti rumor a riguardo, Surface Duo 2 potrebbe già essere presentato durante l’evento Microsoft Surface previsto per mercoledì 22 settembre.

Ecco quindi tutto quello che sappiamo riguardo il nuovo smartphone a doppio schermo dell’azienda di Redmond!

Design

Il Microsoft Surface Duo 2 non sarà molto dissimile dal modello che l’ha preceduto, il primo smartphone Android dell’azienda facente parte dell’era post Lumia e Windows Phone. Non solo, il primo modello di Surface Duo è stato uno dei primi dispositivi ad arrivare sul mercato dotato di doppio display nel periodo storico in cui stanno comparendo sempre più prodotti dotati di display pieghevoli, e Surface Duo 2 seguirà la stessa identica strada.

Stando alle immagini trapelate in rete recentemente, lo smartphone Microsoft sarà ancora una volta dotato di due metà molto sottili collegate da due cerniere in grado di ruotare a 360°. Il “guscio” esterno dello smartphone sarà nuovamente privo di alcun display mentre all’interno saranno nascosti i due pannelli che si potranno facilmente ruotare in una moltitudine di diverse configurazioni.

A differenziare la seconda generazione dalla prima troviamo il comparto fotografico. Sembra che Microsoft abbia capito che includere una singola fotocamera dalla scarsa qualità non accenda l’entusiasmo degli utenti, di conseguenza dovrebbe introdurre su Surface Duo 2 a complemento della fotocamera interna altre tre fotocamere standard racchiuse in una sporgenza sul retro del dispositivo.

Specifiche tecniche

I due display di Surface Duo 2 dovrebbero ancora una volta raggiungere i 5,8″ di diagonale. Non si conoscono altre specifiche relative ai pannelli utilizzati, anche se i più recenti rumor hanno indicato la presenza di una frequenza di aggiornamento maggiore di 60Hz. Non si sa ancora, tuttavia, se si tratta di display a 90Hz o 120Hz.

A muovere lo smartphone dovrebbe pensarci il recente chip top di gamma di Qualcomm, lo Snapdragon 888. Microsoft potrebbe aver optato per la versione base del SoC e non per la variante Plus in quanto la sottigliezza del dispositivo renderebbe difficile la gestione del calore di un processore overcloccato.

Ci si aspetta la presenza della connettività 5G, Bluetooth 5.1 e di un’antenna NFC, caratteristica che mancava sul primo modello e rendeva impossibile utilizzare lo smartphone per i pagamenti.

L’apparizione di Surface Duo 2 presso la FCC, ente di certificazione americano, sembrerebbe confermare l’arrivo di un chip UWB per la localizzazione precisa a breve distanza. Dovrebbe essere inclusa anche la ricarica wireless inversa, anche se non è ancora chiaro se questa funzione sia simile alla condivisione della ricarica in modo standard come su altri smartphone oppure sia dedicata ad accessori specifici come pennino o tastiera.

Sul retro sarebbero installate tre fotocamere con tre diverse lunghezze focali (normale, grandangolare e tele) mentre all’interno troverebbe ancora posto la fotocamera dedicata alle videochiamate.

Disponibilità e prezzo

L’evento di lancio dei nuovi prodotti Surface verrà tenuto da Microsoft in streaming online il 22 settembre alle ore 17:00 italiane, è quindi molto probabile che Surface Duo 2 faccia il proprio debutto in tale occasione.

Non sono ancora trapelati i possibili prezzi e molto probabilmente, come capitato per la prima generazione di Surface Duo, lo smartphone sarà un’esclusiva di una manciata di Paesi al mondo tra cui non risulta l’Italia. L’unico modo di saperne di più è quello di seguire l’evento di mercoledì e di continuare a leggerci per rimanere aggiornati sulle ultime novità!