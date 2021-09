Microsoft Surface Duo 2, la seconda volta è quella buona?

Microsoft ha appena annunciato l’arrivo della seconda generazione di Surface Duo, lo smartphone pieghevole dotato di doppio display e votato alla produttività. Rispetto al modello dell’anno passato l’azienda ha puntato maggiormente su prestazioni, qualità delle fotocamere e funzionalità.

Scopriamo assieme tutto quello che c’è da sapere riguardo Microsoft Surface Duo 2!

Rispetto al modello originale presentato circa un anno fa, Surface Duo 2 ha a disposizione due display dalla diagonale maggiore e cornici leggermente meno vistose. La diagonale complessiva sale a 8,3″ rispetto agli 8,1″ della prima generazione, con i singoli pannelli che misurano 5,8″ invece che 5,6″.

Microsoft ha inoltre portato a 800 nit la luminosità massima e la frequenza di aggiornamento adattiva a 90Hz, così come ha implementato il supporto ai contenuti HDR. I display sono protetti da uno strato di Corning Gorilla Glass Victus.

Gli schermi sono leggermente più curvi nella zona della cerniera rispetto all’originale, Questo permette di vedere una piccola porzione di schermo quando il dispositivo è chiuso, permettendo all’utenti di scoprire a colpo d’occhio se ha perso una chiamata o un messaggio non appena estrae Surface Duo 2 dalla tasca. Microsoft chiama questa caratteristica Glance Bar.

Con 284 grammi, è 34 grammi più pesante dell’originale. Da aperto lo smartphone misura soli 5,5mm di spessore e Microsoft afferma che si tratta del più sottile smartphone 5G, anche se in realtà è spesso 11mm quando è chiuso. Le fotocamere sono ora sporgenti, anche se questo non sembra un grosso problema come sottolineato dai nostri colleghi di lingua inglese.

C’è ora uno spazio quando si ha la cerniera completamente aperta e le scocche delle due metà schiena contro schiena. Le fotocamere hanno una piccola guarnizione di gomma che protegge da eventuali danni.

Il nuovo sistema di fotocamere include una sensore principale da 12MP, un teleobiettivo da 12MP e un obiettivo ultra-wide da 16MP. Sembrano decisamente più interessanti, almeno sulla carta, della singola fotocamera da 11MP del Surface Duo originale.

Surface Duo 2 monta sotto la scocca il chip Qualcomm Snapdragon 888 5G e 8GB di RAM. Ci sono anche alcuni seri miglioramenti qualitativi generali, tra cui l’aggiunta dell’NFC per i pagamenti, il Wi-Fi 6, un sistema audio migliore e il lettore di impronte digitali si è spostato sul pulsante di accensione. C’è anche una doppia batteria che arriva fino a 4.449mAh con la capacità di ricaricarsi a 23W.

Il sistema operativo sarà Android 11, l’ultima versione dell’OS Google in questo preciso istante, e sono preinstallate praticamente tutte le applicazioni Microsoft e Office 365 che si possono immaginare. L’azienda di Redmond promette tre anni di aggiornamenti e patch di sicurezza.

C’è anche una nuova cover protettiva che si può osare per collegare magneticamente la Surface Slim Pen o la Slim Pen 2. La cover trasferisce energia dallo smartphone allo stilo, mantenendolo carico, tuttavia non è presente la ricarica wireless per il Surface Duo.

Microsoft Surface Duo 2: specifiche tecniche

Microsoft Surface Duo 2 SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G RAM 8GB LPDDR5 Memoria interna fino a 512GB UFS 3.1 Display Combinati: Dual PixelSense Fusion, 8,3″ AMOLED, 2688×1892 pixel

Separati: PixelSense, 5,8″ AMOLED 1344×892 pixel, 90Hz Fotocamere posteriori 12MP principale

12MP teleobiettivo

16MP grandangolare Fotocamera frontale 12MP Rete e connettività 5G mmWave and Sub-6, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.1, NFC Batteria 4,449 mAh Peso 284g

Prezzo e disponibilità

Il Surface Duo 2 è disponibile per il pre-ordine a partire da oggi negli Stati Uniti al prezzo di partenza di 1.499,99 dollari e sarà spedito a partire dal 21 ottobre. Non abbiamo ancora ricevuto informazioni riguardo ad una possibile disponibilità per l’Italia e ai relativi prezzi nostrani.