Surface EarBuds, ecco gli auricolari true wireless targati Microsoft

I nuovi Surface EarBuds di Microsoft arriveranno sul mercato entro la fine dell'anno a un prezzo di 249 dollari.

Nel corso della conferenza ancora in corso a New York, Microsoft ha svelato i Surface EarBuds. Si tratta dei primi auricolari true wireless dell’azienda di Redmond, pensati per scontrarsi direttamente con gli AirPods 2 di Apple. Non sono stati forniti tutti i dettagli tecnici, che provvederemo a integrare nell’articolo non appena saranno comunicati. Le informazioni diffuse però tracciano già un profilo decisamente interessante.

Partiamo innanzitutto dal design. La forma è decisamente particolare, ricorda un po’ le EarBuds di Apple, per cui non siamo difronte allo standard in-ear. La parte esterna, che è poi quella che si intravede una volta inseriti gli auricolari nelle orecchie, è rappresentata da un grande cerchio, che sembra quasi una sorta di orecchino. La colorazione bianca mostrata nel corso della conferenza dovrebbe essere l’unica disponibile, almeno nella fase iniziale.

Per quanto riguarda le funzionalità, Microsoft ha posto particolare attenzione sui comandi vocali. I Surface EarBuds sono infatti perfettamente integrati con la suite Office, per cui sarà possibile, ad esempio, controllare le presentazioni Power Point con la voce. Inoltre, ogni auricolare ha due microfoni integrati, che dovrebbero aiutare a ridurre il rumore di fondo quando si parla. Non manca la possibilità di interfacciarsi con Spotify e, su Android, sarà possibile avviare la musica con un semplice tocco.

Per quanto riguarda l’autonomia, Microsoft parla di 24 ore totali considerando anche la carica aggiuntiva offerta dalla custodia fornita in dotazione. Ovviamente, si tratta di un dato da verificare nell’utilizzo quotidiano, anche perché sarà certamente interessante verificare la durata della batteria in riproduzione continua. In ogni caso, i Surface EarBuds arriveranno entro la fine dell’anno a 249 dollari. Attendiamo comunicazioni dall’azienda di Redmond circa prezzi e disponibilità per il mercato europeo.