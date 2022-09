I quattro modelli che compongono la serie iPhone 14 sono finalmente ufficiali: Apple ha svelato la nuova gamma di smartphone durante il suo ormai classico evento di settembre nel quale hanno trovato spazio anche i nuovi Apple Watch.

Spigen, azienda produttrice di cover ed accessori per smartphone sin dal 2008 che punta a diventare leader del mercato, non si è fatta trovare impreparata ed ha già annunciato la disponibilità dei suoi nuovi prodotti dedicati alla rinnovata famiglia di iPhone di Apple, e non solo.

Perché scegliere gli accessori di Spigen? L’azienda ha dimostrato negli anni di saper realizzare prodotti duraturi e di alta qualità, venendo premiata dalla fiducia di migliaia di utenti in tutto il mondo. Inoltre, il marchio si è impegnato nell’evolvere le proprie proposte con l’obiettivo di migliorare e semplificare la vita degli utenti, un fatto di certo da non dare per scontato.

Un semplice snap, infinite possibilità

Sin dal lancio degli iPhone 12, gli smartphone Apple sono sempre stati equipaggiati della tecnologia di ricarica wireless MagSafe. Ovviamente anche gli iPhone 14 continuano la tradizione, includendo sotto la scocca posteriore una serie di magneti disposti a cerchio che facilitano il collegamento degli accessori e ne migliorano la presa.

Non si tratta solo di un trucchetto per migliorare l’allineamento delle bobine di ricarica per massimizzare l’efficienza, è anche un qualcosa che rende decisamente più immediato, facile e conveniente l’utilizzo degli accessori MagSafe.

Spigen ha voluto da subito cavalcare l’onda ed ha quindi creato la sua linea di accessori MagFit compatibili con MagSafe. I magneti incorporati nelle custodie e negli accessori MagFit di Spigen si allineano e si aggrappano perfettamente al vostro iPhone, in modo che possiate usare il vostro telefono senza preoccuparvi che la presa venga meno. Pronti a divertirvi con i magneti?

Tough Armor MagFit

Una delle famiglie di prodotti più famose di Spigen è di certo quella chiamata Tough Armor, prodotti di alta qualità che proteggono diversi marchi e modelli di smartphone da parecchi anni a questa parte.

La Spigen Tough Armor è stata finalmente resa compatibile con MagSafe, grazie all’inserimento di un forte anello magnetico. Questa soluzione è stata progettata per garantire il collegamento dello smartphone agli altri accessori compatibili MagSafe, il tutto con una presa sicura anche quando inserito nella cover e protetto da cadute e urti. Ovviamente non è solo la forte presa magnetica a funzionare, i vostri accessori MagSafe potranno ricaricare gli iPhone 14 con protezione Tough Armor MagFit di Spigen.

A proposito di cadute e urti, la cover Spigen Tough Armor protegge il vostro prezioso iPhone grazie all’utilizzo di quella che l’azienda chiama foam XRD. Si tratta di un materiale che avvolge e abbraccia lo smartphone per assorbire l’energia che in caso di caduta altrimenti andrebbe a danneggiare il dispositivo stesso.

Tra le novità della nuova Tough Armor non troviamo solo la compatibilità con MagSafe ma anche la presenza di un comodo stand nella parte posteriore. Questo supporto vi permette di reggere lo smartphone su un lato quando appoggiato su una superficie piana per godervi al meglio i video sui social, i film e le serie TV.

Ultra Hybrid MagFit

Un’altra delle famiglie di prodotti Spigen più conosciuta in assoluto è quella delle cover trasparenti Ultra Hybrid. La versione MagFit compatibile con iPhone 14 assicura una presa salda e forte sullo smartphone, mentre allo stesso tempo garantisce una ricarica wireless efficiente tramite gli accessori MagSafe.

Spigen Ultra Hybrid MagFit è realizzata in TPU DuraClear che ne rallenta l’ingiallimento, assicurando che la custodia rimanga cristallina e trasparente per un tempo superiore. Questo vi permetterà di sfoggiare la colorazione del vostro iPhone senza che venga coperta o distorta dalla custodia protettiva.

Serie Mag Armor e Valentinus MagFit

Mag Armor MagFit per iPhone 14

Se siete alla ricerca di una cover per iPhone 14 semplice ed elegante, il design nero opaco della Spigen Mag Armor MagFit sicuramente catturerà la vostra attenzione. Si tratta della prima, e sicuramente non dell’ultima, cover compatibile MagSafe realizzata da Spigen e dotata quindi di forti magneti che permettono ad iPhone di agganciarsi in modo saldo alla cover e allo stesso tempo di collegarsi in modo sicuro agli accessori compatibili.

Valentinus MagFit Portacarte

Parlando di accessori compatibili MagSafe, Spigen ha realizzato un elegante portacarte chiamato Valentinus MagFit, il quale vi permetterà di tenere tutte le vostre carte e documenti essenziali attaccati al telefono in modo sicuro e di non preoccuparvi di dimenticare o perdere il portafoglio.

Si tratta del modo migliore per avere sempre tutto l’essenziale con sé, dando per appurato che difficilmente al giorno d’oggi ci si separa dal proprio smartphone, ormai diventato quasi un’estensione della nostra persona.

Mag Armor MagFit per AirPods 3

La ricarica wireless magnetica MagSafe vi ha conquistati? Vorreste ricaricare anche gli auricolari allo stesso modo senza dover cercare il cavo o la giusta posizione sulla base di ricarica? Spigen Mag Armor MagFit per AirPods 3 è ciò che fa al caso vostro!

Oltre ad un moschettone incluso che facilita il trasporto delle cuffiette Apple ovunque andiate, la cover nasconde dei magneti che vi permetteranno di sfruttare gli accessori MagSafe anche per ricaricare le vostre AirPods 3. Geniale!

Serie OneTap MagFit

OneTap Pro MagFit

Per la vostra auto, Spigen ha pensato ad una serie di accessori compatibili MagSafe che di certo vi semplificheranno la vita. Il più interessante è sicuramente lo stand regolabile in altezza e distanza OneTap Pro MagFit, che con i suoi forti magneti è in grado di sorreggere il vostro iPhone 14 anche sulle strade più dissestate mentre allo stesso tempo permette una ricarica wireless a 7,5W.

Grazie a questo caricatore sarà più facile posizionare l’iPhone ad una distanza comoda per la visione delle mappe, per esempio, mentre allo stesso tempo vi garantirà di arrivare a destinazione con ancora tanta autonomia residua!

Tesla OneTap Pro MagFit

Se siete tra i fortunati possessori di un’auto elettrica o comunque di una vettura moderna dotata di ampio display touch centrale, il caricatore Tesla OneTap Pro MagFit di Spigen rappresenta una soluzione tanto comoda quanto valida.

Grazie ad un ingegnoso sistema di fissaggio vi permetterà di agganciare il vostro iPhone al display centrale, che rappresenta spesso per queste auto uno dei pochi punti di fissaggio comodi se escludiamo il vetro del parabrezza.

MagFit Car Mount (Air Vent)

E per concludere, Spigen ha pensato anche a chi preferisce utilizzare le comode bocchette di aereazione dell’automobile per montare lo smartphone. MagFit Car Mount (Air Vent) è un comodo supporto per auto compatibile con il caricatore MagSafe (in questo caso non incluso e da acquistare separatamente) che vi permetterà di mantenere il vostro iPhone sempre carico anche durante i lunghi viaggi utilizzando la navigazione satellitare turn-by-turn.

Come potete vedere, l’ecosistema MagFit di Spigen compatibili con iPhone e caricabatterie MagSafe è ricco di prodotti utili e soprattutto di alta qualità, inoltre è in continua espansione. Una volta scelto di utilizzare MagFit è difficile tornare indietro!

Non fatevi sfuggire questi fantastici accessori, proteggete al più presto il vostro iPhone 14 e sfruttate al massimo tutte le potenzialità della soluzione magnetica studiata da Apple.