Ferragosto è dietro l’angolo e molti dei nostri lettori o sono già in ferie, o stanno per andarci e, dal momento che sappiamo che anche organizzare una partenza può essere un’attività stressante, abbiamo pensato di farvi cosa gradita pubblicando in un’unica lista le 10 migliori app per l’estate 2022, scelte tra quelle che abbiamo avuto modo di utilizzare di recente.

Il criterio in base al quale le abbiamo scelte è presto detto: devono tutte essere di una qualche utilità, diretta o indiretta, per chi si stia apprestando a partire per il meritato riposo estivo.

In questa lista troverete pertanto sia app che vi danno informazioni, sia app che vi aiutano in qualche task specifico, semplificandovi la vita.

Ovviamente quando si parla di vacanze si va incontro alle situazioni più disparate e siamo consapevoli del fatto che la lista avrebbe potuto contenere qualche altra decina di app ed essere ancora parziale, abbiamo comunque cercato di tenere presente scenari diversi, cercando di soddisfare diverse tipologie di attività. Confidiamo che possiate trovare anche voi qualcosa di utile in questa nostra lista.

InfoTraffico

Ogni anno, di questi tempi, ci tocca il tormentone riguardante le cosiddette “partenze intelligenti”, cioè i viaggi pianificati nei giorni di minor traffico, anziché in quelli da “bollino nero”, ovverosia quelli in cui è più probabile trovarsi imbottigliati in code chilometriche.

Per evitare i blocchi, di norma ci si affida ai navigatori e alle informazioni distribuite dal CCISS (Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale) via radio, che però non consentono di pianificare a priori il viaggio, ma solo dopo essere già partiti, col risultato che, a volte, ci si trova impantanati ugualmente. InfoTraffico permette invece di verificare gli alert e le condizioni delle strade prima di partire.

L’interfaccia è un po’ complessa, anche se la app è di base un navigatore, che offre ampie informazioni sul percorso anche prima della partenza. Ciò che rende particolare InfoTraffico (che, una volta installata, troverete, inspiegabilmente, sotto la dicitura ACom) è la possibilità di aggiungere plugin di terzi.

Uno di questi plugin, TomTom News (fruibile solo così, visto che non è purtroppo disponibile come app a sé stante sul Market) fornisce informazioni aggiornatissime su tutti gli eventuali ingorghi che potrete trovare lungo il vostro percorso, addirittura la app consente di filtrare le segnalazioni in base a ritardo e lunghezza del rallentamento.

Nella schermata principale, inoltre, potete vedere già a colpo d’occhio, quali tratte di strade, in tutta Europa presentano dei rallentamenti (segnalati dai classici colori giallo e rosso). Sicuramente un bell’aiuto, se siete tra quelli che, per cause di forza maggiore, non possono fare “partenze intelligenti”.

Spiagge.it

Oggi si può prenotare praticamente tutto online o con apposita app: un soggiorno in hotel, un biglietto aereo, un appartamento privato, un taxi o un bus, un passaggio in automobile e allora perché non rendere disponibile anche sdraio e ombrellone?

Detto fatto, due trentenni di Rimini si sono dati da fare e hanno creato due app, una per il cliente finale (gratuita) e una “pro” per i gestori di stabilimento (a pagamento), in modo tale da rendere possibile anche questo servizio.

L’app è davvero ben fatta e comodissima e ha due grossi pregi: anzitutto espone i prezzi delle strutture per il periodo d’interesse, dandovi modo di scegliere il budget da allocare e, secondariamente, fornisce informazioni dettagliate sui singoli stabilimenti, sui loro servizi e sulle zone in cui sono situati, offrendovi un mini-tour virtuale davvero inedito per questo tipo di mondo. Se andate al mare in Italia, vi consigliamo fortemente di scaricarla.

UVLens

UVLens è un app molto semplice, che può aiutare tanto in città quanto in un luogo di villeggiatura, visto che fa una cosa sola, ma la fa molto bene: fornisce informazioni sull’intensità dei raggi UV nella zona in cui ci troviamo e nell’ora precisa del giorno in cui viene consultata.

Inserendo (poche) informazioni sulla propria persona (come: sesso, colore degli occhi, colore della carnagione e dei capelli e attitudine all’abbronzatura…) la app ci indica se siamo a rischio scottatura, o problemi alla pelle, oppure se possiamo esporci al sole senza prendere particolari precauzioni.

Potrà sembrare poco importante, ma in realtà una buona prevenzione è la regola principale per evitare malattie della pelle e altri problemi più seri. Una app da utilizzare, insomma, soprattutto se avete la carnagione chiara e facile alle scottature.

Meduseo

Bello fare il bagno in acqua limpida e cristallina, vero? Il fatto è che un mare pulito non piace solo agli uomini, ma è fortemente gradita anche da tutto l’ecosistema marino. Ecco perché non è raro che, laddove le acque sono particolarmente trasparenti, ci si possa imbattere anche in compagni sgraditi come le meduse.

Meduseo, grazie alle segnalazioni raccolte dai propri utenti, segnala con il consueto codice colore semaforico (verde, giallo e rosso) i punti in cui questi organismi acquatici sono stati avvistati più massicciamente. I dati son disponibili non soltanto per l’Italia, ma anche per buona parte del mondo occidentale (Europa, Inghilterra, coste atlantiche degli Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda).

Cliccando su un punto specifico si può anche aprire un’interessante finestra con i dati dell’ultimo mese, che ci aiuta a capire se gli avvistamenti segnalati sono un evento raro, o se invece in quel particolare luogo le meduse sono di casa.

iNaturalist

Le vacanze sono di norma un periodo in cui molti si rilassano e cercano un contatto maggiore con la natura. Vi è mai capitato, nel corso di una passeggiata, o di una camminata in montagna o su qualche sentiero panoramico, di osservare qualche pianta, qualche animale o qualche insetto molto particolari e di chiedervi quale fosse il loro nome e a quale specie appartenessero?

Se a questa domanda avete dato una risposta affermativa, iNaturalist è la app che fa per voi, visto che vi consentirà di scattare foto, ricevere suggerimenti per l’identificazione, archiviare gli scatti e addirittura contribuire in modo social a progetti di gruppo, all’identificazione di scatti altrui, o a missioni esplorative che nel caso la app può assegnarvi per la zona in cui vi trovate.

Ovviamente non poteva mancare una sezione dedicata alla formazione, che fornisce una pletora di informazioni scientifiche sulle specie animali e vegetali più comuni intorno a noi. Ideale per imparare qualcosa divertendosi.

Citymapper

Se la vostra meta vacanziera non è una spiaggia, né una località di montagna o campagna, ma piuttosto una capitale europea, Citymapper potrà esservi di grande utilità. Anzitutto è in grado di fornirvi informazioni molto precise su come spostarvi con i mezzi pubblici e sui loro orari (alle singole fermate e mentre siete a bordo), è in grado di segnalarvi la posizione di tutti gli strumenti di mobilità condivisa intorno a voi (car sharing, bike sharing, scooter e monopattini) e, grazie alle mappe (scaricabili in locale, così da non avere problemi di utilizzo di dati, se vi trovate all’estero) vi aiuta a organizzare il percorso più rapido per la vostra destinazione.

Se vi muovete a piedi è anche in grado di definire il raggio d’azione medio per una camminata non troppo faticosa. Come ciliegina sulla torta, da buona app dedicata agli spostamenti con mezzi pubblici, Citymapper vi indica anche quanta CO2 siete stati in grado di risparmiare utilizzando il trasporto pubblico o andando a piedi.

Loquis

Se si va all’estero o anche in una qualsiasi delle città d’arte nostrane, una cosa importante da avere con sé a portata di mano è una guida turistica, se è interattiva, meglio ancora. Loquis è una app che si basa su un concetto molto innovativo: i punti di interesse e gli itinerari sono illustrati da podcast generati dagli utenti (professionali e non).

In pratica ogni utente dell’applicazione può essere sia fruitore che autore, aggiungendo punti d’interesse sulle singole mappe cittadine, facendo così crescere, in modo collaborativo, la base dati a disposizione del pubblico. Questo vale tanto per le attrazioni turistiche, quanto per i locali (ristoranti e bar soprattutto).

L’esperienza finale è simile a quella delle audioguide che si possono affittare nei musei, ma Loquis, a differenza di quelle, è completamente gratuita. Gratuito comunque non significa di scarso valore: nella app molti contenuti sono in realtà “sponsorizzati” e quindi prodotti ricorrendo a voiceover di doppiatori o attori famosi (come Pino Insegno e Luca e Paolo) e di solito le informazioni fornite sono molto esaurienti e precise. Se non volete limitarvi a vagare senza meta, ignorando la storia dei palazzi intorno a voi, vale senz’altro la pena che diate un’occhiata a questa app.

DiveMate

DiveMate è una app professionale per sub, presente in versione di prova (gratuita) e a pagamento. Quello che fa è molto semplice: consente di scaricare i dati dei computer subacquei, relativi alle immersioni fatte, su un cellulare e di tenere un registro delle singole uscite.

Lo smartphone riceverà in automatico dal computer subacqueo tutte le informazioni tecniche relative a: posizione GPS, profondità, durata dell’immersione, tempo di decompressione. L’utente potrà poi aggiungere i suoi voti, le sue impressioni, la sua firma ed eventuali foto scattate con telecamere subacquee.

Di base è tutto qui, ma considerata la grande passione di chi si dedica allo scuba diving, è una app importante, perché consente di non perdere traccia di tutte le uscite fatte in mare e di contestualizzare le foto scattate nel corso delle singole immersioni.

Komoot

Komoot è l’app definitiva per chi ami le escursioni in montagna e in bicicletta e non solo, visto che potete usarla anche per registrare con il GPS i percorsi che fate durante le vostre sessioni di jogging, anche in città.

L’interfaccia è molto semplice e facile da usare: nella sezione “Esplora” avete la possibilità di vedere le escursioni registrate da altri utenti nelle zone vicine a voi ed eventualmente selezionarne una, se vi piace quel che vedete, nella sezione “Pianifica” potete organizzare un percorso sulla mappa, indicando i punti di arrivo e di partenza ed eventualmente modificando a mano l’itinerario proposto, indicando la tipologia di sport che vi apprestate a fare (ci sono una decina di opzioni) e il livello di intensità dell’allenamento.

Il pulsante registra, vi consentirà invece di far partire la registrazione dell’escursione o di metterla in pausa e di definire eventuali punti di interesse. La app è molto completa e funzionale anche in versione gratuita, con quelle a pagamento (ci sono due tipi di abbonamento) si possono ottenere mappe offline specifiche per il proprio tipo di attività, il meteo previsto lungo ogni tappa del proprio percorso e funzionalità aggiuntive, come la condivisione della posizione, il multi-day planner e sconti speciali per le attrezzature dei principali marchi dell’abbigliamento tecnico da montagna.

Trainline

Chiude la nostra carrellata un’altra app di servizio che però assolve a una funzione fondamentale: consente di comprare un biglietto del treno su qualsiasi tratta, anche internazionale, dandoci nel contempo la possibilità di usufruire di sconti, in funzione di quanto trafficato è il giorno.

Il problema sembra semplice, ma in realtà è di non poco conto, perché quando si varcano i confini nazionali, gli unici viaggi che si possono prenotare sono quelli per le città principali e talvolta nemmeno quelli. Per esempio: da Milano potete comprare un biglietto per Lugano o Zurigo (che sono sulla stessa tratta ferroviaria), ma non per Berna. Potete andare a Nizza, ma non a Grasse o ad Aix-en-Provence.

Se la vostra destinazione non è sulle direttrici principali di uscita dall’Italia, quello che dovrete fare sarà scendere alla stazione più vicina, andare alla biglietteria e, nella lingua locale (che magari non conoscete), chiedere un biglietto per la vostra meta finale, oltretutto con buona probabilità di perdere il primo treno disponibile. E questo senza considerare il caso in cui (come è capitato al sottoscritto) magari arrivate in stazione quando la biglietteria è chiusa e le casse automatiche non vi aiutano per nulla (in Svizzera, per esempio, i biglietti vendibili dalle macchinette vanno a zone e le uniche città indicabili sono quelle nel cantone in cui siete…).

Con Trainline tutti questi fastidi sono storia del passato. Potete addirittura fare il biglietto direttamente sul treno, prima che arrivi il controllore, un bel sistema per evitare una multa in zona Cesarini. Insomma: se state pensando di muovervi in treno o in autobus (la app gestisce anche le principali autolinee) Trainline vi risparmierà un mare di grattacapi e sarà in grado di aiutarvi a pianificare in anticipo il vostro viaggio.

Immagine in apertura – Copyright: warrengoldswain