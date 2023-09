Come già accaduto anche per i Samsung Galaxy S23, i produttori di cover hanno deciso di iniziare a vendere le custodie protettive dedicate agli iPhone 15 di Apple qualche tempo prima del previsto. Sembra assurdo, ma potete già portarvi a casa la protezione per il vostro prossimo smartphone di Apple ancora prima che l’azienda californiana sollevi il drappo rosso agli iPhone 2023.

Qui di seguito trovate raccolte le migliori cover protettive per iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, divise per categoria in modo da facilitare la vostra scelta. Se avete già deciso di acquistare un nuovo flagship di Apple, potreste cominciare già da subito ad attrezzarvi per proteggerlo al meglio quando arriverà a casa vostra!

Al momento, mancano ancora all’appello i marchi più conosciuti come Spigen, Rhinoshield e ovviamente non abbiamo potuto mettere in elenco le nuove cover ufficiali di Apple. Aggiorneremo l’articolo il prima possibile nel corso dei prossimi giorni per inserire i prodotti più degni di nota.

Le migliori cover classiche per iPhone 15

Le “cover classiche” rappresentano quelle custodie per smartphone che abbracciano l’essenza stessa della semplicità. Sono senza fronzoli o aggiunte di lusso. Costruite prevalentemente con materiali come il resistente TPU o la plastica rigida, queste custodie si rivolgono a chi cerca una solida protezione senza complicazioni.

Non offrono funzionalità extra come il magnetico attacco per accessori o un’elegante chiusura a libro per lo schermo, ma svolgono il loro compito fondamentale: difendere il tuo prezioso dispositivo dagli urti e dai graffi. Perfette per gli utenti che prediligono la praticità e la sobrietà, queste cover classiche sono l’emblema della semplicità ben fatta.

Cover in silicone Topme

Realizzate in silicone morbido e confortevole, queste custodie sono incredibilmente leggere e si adattano perfettamente al corpo dei nuovi iPhone 15, mantenendone la forma originale. Queste custodie sono progettate su misura, con ritagli precisi che consentono un facile accesso a tutte le porte, altoparlanti e funzionalità.

Non dovrete mai rimuovere la custodia per utilizzare il vostro smartphone in modo completo. Il bordo frontale e l’area delle fotocamere sono leggermente rialzati di circa 1 mm, garantendo una protezione extra per lo schermo e la fotocamera da graffi e urti accidentali. Il materiale siliconico morbido funge da cuscinetto protettivo, assorbendo gli impatti provenienti da qualsiasi direzione e mantenendo il tuo iPhone al sicuro.

Cover Liuzihan in silicone simil fibra di carbonio

Questa custodia è stata progettata appositamente per adattarsi in modo impeccabile ad iPhone 15 Pro, garantendo di essere abbastanza sottile da non aggiungere spessore indesiderato allo smartphone. Realizzata con materiale di alta qualità, gel di silicone e TPU, questa custodia è resistente e morbida al tatto, offrendo una presa sicura e confortevole. Protegge iPhone 15 Pro da urti, graffi, cadute, sporco e polvere, assicurando che rimanga in condizioni perfette nonostante l’uso quotidiano. Il design unico della custodia con una texture sul retro simil fibra di carbonio non solo fornisce una presa sicura ma aggiunge anche un tocco di eleganza ad iPhone 15 Pro.

Le migliori cover trasparenti per iPhone 15

Esattamente come la categoria precedente, ci troviamo di fronte a un tipo di custodia per smartphone che potremmo definire come l’essenza della semplicità, ma con un tocco di raffinatezza. Queste custodie si posizionano tra le più basilari presenti sul mercato, ma allo stesso tempo, lasciano spazio alla bellezza del design che le aziende hanno curato con tanto impegno. Se siete tra coloro che desiderano preservare l’intrigante estetica del vostro iPhone 15 senza rinunciare alla protezione, allora queste cover sono senza dubbio la scelta adatta a voi!

AICase Bounce

Una caratteristica distintiva di questa custodia è la sua trasparenza, che consente di mostrare il design originale di iPhone 15, mettendo in risalto la sua eleganza e bellezza. In questo modo, potrete godere della protezione avanzata della custodia senza oscurare il dispositivo. Grazie al suo sistema compatibile MagSafe, con potenti magneti integrati che offrono una forza di tenuta di 1.500g, potrete godere di una ricarica wireless più rapida e sicura, oltre a una perfetta compatibilità con tutti gli accessori MagSafe.

Il design con angoli sporgenti conferisce alla custodia un aspetto moderno e sofisticato, mentre la nuova tecnologia di assorbimento degli urti migliorata assicura che il 95% degli impatti sia mitigato, offrendo una protezione eccezionale contro le cadute da un’altezza di 6,5 metri. Questo significa che il vostro smartphone rimarrà protetto anche nelle situazioni più impegnative.

Le migliori cover a sportello o con porta carte per iPhone 15

Lo smartphone, un compagno di vita indispensabile, è sempre a portata di mano e spesso diventa il nostro piccolo scrigno personale per gli oggetti di uso frequente. È il luogo ideale per custodire in tutta sicurezza carte di credito, documenti d’identità, tessere dei mezzi pubblici o persino un po’ di contante extra. Le cover dotate di pratici alloggi per carte sono la soluzione perfetta per chi ama la comodità di avere tutto a portata di mano, garantendo al tempo stesso una protezione affidabile al proprio smartphone.

Eatcye

Questa custodia è stata progettata con precisione per adattarsi perfettamente ad iPhone 15, offrendo una protezione ottimale da urti, cadute e graffi che possono verificarsi nella vita quotidiana. I ritagli permettono di utilizzare tutte le funzioni dello smartphone senza dover rimuovere la custodia. Realizzata con materiali di qualità, la custodia è rivestita in robusta ecopelle che offre una protezione completa allo smartphone. Il supporto flessibile in gel TPU mantiene il telefono saldamente in posizione e fornisce una protezione aggiuntiva contro graffi e urti sui lati del dispositivo.

Una delle caratteristiche distintive di questa custodia è la sua funzionalità aggiuntiva. Dispone di tre scomparti per carte e uno slot per denaro, consentendovi di tenere al sicuro i vostri oggetti di valore come carte di credito e contanti. La chiusura magnetica assicura la sicurezza dei vostri effetti personali.

dreem Fibonacci

Il design di questa cover è resistente e protettivo, con una struttura robusta che mira a preservare la tua preziosa fotocamera da graffi e urti. La nuova griglia magnetica integrata consente una vasta gamma di funzioni, tra cui l’uso come pratico cavalletto orizzontale e verticale per visualizzazione di video a mano libera e un fissaggio rapido alle superfici metalliche. Realizzata in TPU, questa custodia è progettata per resistere a urti e cadute, grazie alla plastica flessibile e ammortizzante che non si rompe facilmente. La parte superiore e inferiore chiusa, insieme alle cornici rialzate intorno allo schermo e alla fotocamera, garantiscono una protezione completa.

Ma questa custodia non si limita solo alla protezione. È anche un pratico portafoglio multifunzione, con tre slot per carte che offrono protezione antifurto RFID e la capacità di trasportare comodamente 3-6 carte di credito, oltre alle banconote. Questa custodia è separabile magneticamente dal portafoglio esterno, offrendo una protezione completa e la possibilità di utilizzare la custodia interna in modo più compatto e versatile. Inoltre, la custodia interna è compatibile con la ricarica MagSafe e può essere utilizzata con la maggior parte dei supporti magnetici, come quelli per cruscotto, e per il fissaggio diretto a superfici metalliche come auto, frigoriferi, schedari e altro ancora.

Altre cover sono in arrivo

Ovviamente i più importanti brand di cover non si sono lasciati scappare l’occasione di mostrare al mondo le loro creazioni in anticipo sui tempi, in modo da alzare l’hype e canalizzare l’attenzione attorno ai loro prodotti.

Tra questi troviamo Spigen, Ringke ma anche dbrand. Vi lasciamo di seguito i loro post su X (ex Twitter) in cui potete dare un’occhiata a queste anteprime, aggiungeremo i loro prodotti il prima possibile a questa guida.

