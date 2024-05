Il nuovo case di Cooler Master è perfetto per la vostra prossima build Mini-ITX

Già durante il Computex 2023 eravamo rimasti impressionati dalla bellezza del case Cooler Master NCore 100 Max, Mini-ITX con un bel design e tante funzionalità interessanti. Finalmente il case è disponibile all’acquisto nelle colorazioni grigia e bronzo, al prezzo di 409 euro.

Certo non si tratta di un case economico, ma gli appassionati di build Mini-ITX sanno che i migliori case di questo segmento costano parecchio. NCore 100 Max è caratterizzato da linee pulite e bordi arrotondati, risultando elegante e adatto non solo alla stanza di un videogiocatore, ma anche a un salotto moderno, oppure a un ufficio.

Le dimensioni sono pari a 155 x 212 x 481 mm, ma una delle caratteristiche più interessanti è la sua capacità di espandersi in larghezza, per fare spazio anche alle schede video più grandi e potenti: può arrivare fino a 172 mm, offrendo tutto lo spazio necessario per installare anche le RTX 4090 di fascia più alta. Normalmente, il case permette di installare GPU grandi fino a 337 x 62 x 180 mm, mentre in versione estesa si arriva fino a 357 x 79 x 180 mm.

Tra le altre caratteristiche degne di nota troviamo un dissipatore AIO personalizzato, caratterizzato da un radiatore decisamente grande che permette di raffreddare anche CPU di fascia alta, un alimentatore V SFX Gold 850 ATX 3.0 e un riser PCIe 4.0, già predisposto per l’installazione della scheda grafica.

Da non trascurare ovviamente la connettività, qui garantita da due porte USB-A 3.2 Gen1, una porta USB-C Gen 2x2 e un jack da 3,5mm per cuffie e microfono, assicurando la massima flessibilità. Il case permette inoltre di installare anche un SSD o HDD da 2,5”.

Come anticipato, lo chassis è disponibile all’acquisto al prezzo di listino di 409 euro. È coperto dai classici 2 anni di garanzia, estesi anche al dissipatore AIO integrato, mentre per l’alimentatore Cooler Master offre una garanzia di 10 anni.