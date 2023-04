Siete alla ricerca di uno smartphone di fascia medio-alta e non volete spendere le cifre da capogiro dei flagship? Ebbene, in questa guida vi parleremo dei migliori smartphone compresi nel range di prezzo che oscilla tra 600 euro e 800 euro. Questi smartphone vi offrono prestazioni più che soddisfacenti e possono, in una certa misura, competere anche con quelli più prestigiosi.

In questa guida troverete i migliori prodotti disponibili con tanto di descrizione delle caratteristiche principali. Nel tempo provvederemo poi ad aggiornare la guida con eventuali proposte interessanti che arriveranno nei prossimi mesi.

Detto questo, vi auguriamo una buona lettura e speriamo proprio che troviate il prodotto che fa al caso vostro!

I migliori smartphone tra 600€ e 800€

Nella fascia medio-alta degli smartphone troviamo molti prodotti che forse fino a qualche mese fa erano dei veri e propri top di gamma e che, nel giro di poco tempo, hanno visto il proprio prezzo scendere fino a rientrare in questa categoria.

Questo significa che gli smartphone qui di seguito potrebbero essere l’ideale per chi ha a disposizione un budget modesto e al contempo desidera ottenere un prodotto di qualità.

Quando si parla di questa fascia di prezzo, non c’è una scelta giusta o sbagliata. Tutto dipende da quello che desiderate da uno smartphone. Alcuni potrebbero puntare più sull’eleganza e il design, altri sulla fotografia e altri ancora sulle dimensioni. Ora, con in mente tutto questo, possiamo pure passare all’azione e vedere quali sono i migliori smartphone tra 600€ e 800€.

Samsung Galaxy Z Flip 4 – Il foldable per tutti

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 non ha bisogno di molte presentazioni e al contempo potrebbe stupire molti che non se lo aspettavano in questa lista. Infatti, questo pieghevole top di gamma della serie Z Flip di Samsung è ora acquistabile a cifre molto più accessibili. Cominciando a parlare del display, ne troviamo uno da 6,7 pollici con una risoluzione di 1080 x 2640 pixel con tecnologia Foldable Dynamic AMOLED 2X, frequenza di aggiornamento del display da 120Hz, HDR10+ e 1200 nit di picco massimo. Lato processore, Z Flip 4 monta un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con 8 GB di RAM. Anche chi desidera scattare qualche buona foto rimarrà soddisfatto, in quanto il foldable di Samsung dispone di una fotocamera principale da 12 megapixel con apertura f/1.8 e una fotocamera frontale da 10mpx. In relazione alla batteria, ne abbiamo una 3700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W e anche con la possibilità di effettuare la ricarica wireless fino a 15W. Essendo uno smartphone pieghevole, sicuramente il suo punto di forza è il poco ingombro e la sua ottima portabilità, è infatti possibile infilarlo praticamente ovunque!

Vedi su Amazon

Google Pixel 7 Pro – Fotografie impressionanti

Vi parliamo anche di Google Pixel 7 Pro, uno degli smartphone migliori attualmente disponibili in commercio calcolando il rapporto qualità-prezzo. Senza ombra di dubbio, il punto fortissimo di questo telefono è il comparto fotografico e cominciamo parlando infatti proprio di questo. Pixel 7 Pro trova a bordo tre fotocamere principali, rispettivamente da 50 MP + 12 MP + 48 MP con relative aperture da f/1.85, f/2.2 e f/3.5. Oltre a questo offre anche la possibilità di registrare video in 4K. Possiamo garantirvi che se cercate un camera phone, questo è il prodotto per voi: fa fotografie davvero impressionanti. Menzionando però altre caratteristiche di questo smartphone, troviamo un’eccellente display da 6.7 pollici con una risoluzione di 1440 x 3120 pixel con tecnologia OLED e refresh rate da 120 Hz. Passando invece al processore, a bordo c’è il Mali-G710 MP07 con ben 12 GB di RAM. Due parole vanno spese anche per l’ottima batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 30W e una ricarica wireless fino a 23W. Unica precisazione da fare è che il caricabatterie non è venduto assieme allo smartphone, come ormai accade con molti prodotti disponibili in commercio.

Vedi su Amazon

iPhone 13 – Batteria super longeva

Includiamo in questa guida anche iPhone 13, dato che dopo l’uscita di suo fratello maggiore ha visto il prezzo scendere considerevolmente. Ovviamente, questo non significa nel modo più assoluto che siamo davanti a un prodotto obsoleto, anzi, tutt’altro. iPhone 13 è ancora un’ottima scelta ed è uno smartphone che ha parecchi anni di vita davanti a sé. Partiamo parlando proprio di quello che è forse il suo punto di forza, ovvero la durata della batteria. A bordo troviamo una batteria da 3240 mAh con ricarica rapida da 20W e ricarica wireless MagSafe da 15W. Certo, questo iPhone non offre i tempi di ricarica migliori in circolazione, ma Apple ha puntato tutto sul preservare l’integrità della batteria nel tempo. Con queste caratteristiche si può anche arrivare a 2-3 giorni di autonomia con un utilizzo non troppo intenso del melafonino. Passando poi alla parte del display, iPhone 13 propone uno schermo OLED con una risoluzione di 2532 x 1170 pixel. Menzionando invece le caratteristiche della fotocamera, ovviamente non si può rimanere delusi da Apple, infatti troviamo due fotocamere principali da 12 MP con aperture focali rispettivamente da f/1.6 e f/2.4. Inoltre, anche la fotocamera frontale non delude affatto, in quanto è dotata di 12 MP con apertura della lente di f/2.2. Come processore troviamo il A15 Bionic con 4 GB di RAM. Ricordiamo, infine, che iPhone 13 è disponibile nelle tre versioni di memoria da 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione interna.

Vedi su Amazon

OnePlus 10 Pro – Ricarica ultra veloce

Vi parliamo ora di OnePlus 10 Pro, uno smartphone ex top di gamma che ha visto il suo prezzo calare dopo l’uscita del suo successore. Ancora una volta, ci troviamo davanti a un prodotto che non è affatto invecchiato e offre un ottimo hardware in combinazione a eccellenti fotografie e anche la possibilità di effettuare video in 8K a 24FPS. Si possono fare anche video in 4K a 120 FPS, ma quelli più stabili e affidabili sono forse quelli in 4K a 60 FPS. A bordo c’è una batteria da 5000 mAh, ma la caratteristica più impressionante, è forse la ricarica SuperVOOC da ben 80W, si tratta di una delle più veloci ancora in circolazione e tutti coloro che hanno giornate particolarmente frenetiche apprezzeranno notevolmente. Per la ricarica wireless, invece, c’è la possibilità di ricaricare lo smartphone fino a 50W. Parlando del processore, troviamo uno Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm con 8 GB di RAM. OnePlus 10 Pro è disponibile nelle versioni a 128 e 256 GB di spazio di archiviazione interno. Passando invece al comparto fotografico, troviamo tre fotocamere principali da 48 MP, 50 MP e da 8 MP, con le rispettive aperture focali da f/1.8, f/2.2 e f/2.4.

Vedi su Amazon

Samsung Galaxy S22 – Leggerezza ed eleganza

Torniamo a parlare di Samsung e lo facciamo questa volta menzionando il Samsung Galaxy S22 nella sua versione “normale”. Come è noto ai più, è già disponibile il modello successivo, ovver il Galaxy S23, ma questo non vuol dire che si debba abbandonare S22. Infatti Samsung ha dichiarato di voler rilasciare almeno 4 aggiornamenti importanti a questo smartphone per dargli una grande longevità. Con le sue dimensioni di 146 x 70,6 x 7,6 mm e il suo peso di 168 grammi, possiamo dire di avere uno smartphone leggermente più minuto e leggero rispetto a molti altri sul mercato. Parlando del processore, troviamo a bordo Exynos 2200 con 8 GB di RAM ed è disponibile nelle versioni da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione interno. In merito al display non ci possiamo lamentare, in quanto ne abbiamo uno da 6.1 pollici con una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, refresh rate a 120 Hz, il tutto contornato dalla tecnologia Dynamic AMOLED 2X. È d’obbligo spendere qualche parola sull’eccellente comparto fotografico che offre tre fotocamere principali da 50 MP, 12 MP e 10 MP con rispettive aperture focali da f/1.8, f/2.2 e f/2.4. In merito alla batteria, ne abbiamo una da 3700 mAh, con ricarica rapida fino a 45W. Precisiamo, infine, che S22 è possibile acquistarlo con tanto di caricatore incluso, cosa non più tanto scontata ultimamente.

Vedi su Amazon

Specifiche a confronto

Samsung Galaxy Z Flip 4 Google Pixel 7 Pro iPhone 13 OnePlus 10 Pro Samsung Galaxy S22 Dimensioni e peso 165,2 x 71,9 x 6,9 mm e 183 grammi 162,9 x 76,6 x 8,9 mm e

212 grammi 146,7 x 71,5 x 7,65 mm e

174 grammi 163 x 73,9 x 8,55 mm e

200 grammi 146 x 70,6 x 7,6 mm e

168 grammi Display 6,7 pollici, 1080 x 2640 pixel, 426 ppi, Dynamic AMOLED 2X, refresh rate 120 Hz 6,7 pollici,

1440 x 3120 pixel,

513 ppi,

LTPO OLED, refresh rate

120 Hz 6,1 pollici,

1170 x 2532 pixel, 460 ppi, Super Retina XDR OLED, refresh rate

60 Hz 6,7 pollici,

1440 x 3216 pixel,

525 ppi

LTPO AMOLED, refresh rate

120 Hz 6,1 pollici,

1080 x 2340 pixel,

422 ppi,

Dynamic AMOLED 2X, refresh rate

120 Hz SoC Snapdragon 8+ Gen 1 Qualcomm

Adreno 730 Google Tensor G2

Mali-G710 MP07 Apple A15 Bionic

Apple GPU (4‑core) Snapdragon 8 Gen1 Qualcomm

Adreno 730 Samsung Exynos 2200

Xclipse 920 RAM 8 GB 12 GB 4 GB 8 GB 8 GB Memoria interna 512 GB 128/256/512 GB 128/256/512 GB 128/256 GB 128/256 GB Fotocamere posteriori 12 MP f/1.8 + 12 MP f/2.2 50 MP f/1.85+ 12 MP f/2.2 + 48 MP f/3.5 12 MP f/1.6+ 12 MP f/2.4 48 MP f/1.8 + 50 MP f/2.2 + 8 MP f/2.4 50 MP f/1.8 + 12 MP f/2.2+ 10 MP f/2.4 Fotocamera frontale 10 MP f/2.4 10,8 MP f/2.2 12 MP f/2.2 32 MP f/2.2 10 MP f/2.2 Batteria e ricarica 3700 mAh con ricarica a 25W cablata e ricarica wireless fino a 15W 5000 mAh con ricarica rapida da 30W e una ricarica wireless fino a 23W 3240 mAh con ricarica rapida da 20W e ricarica wireless MagSage da 15W 5000 mAh con ricarica SuperVOOC da 80W e ricarica wireless fino a 50W 3700 mAh con ricarica rapida fino a 45W Sistema operativo Android 13, Samsung One UI 5.1 Android 13 iOS 15 Android 13, ColorOS 13 Android 13 Samsung One UI 5.1 Altro Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth

5.2 con A2DP/LE e USB

Type-C 2.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth

5.2 con A2DP/LE/aptX HD e USB

Type-C 3.2 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e e Bluetooth

5.0 con A2DP/LE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 e Bluetooth

5.2 con A2DP/LE/aptX e USB Type-C 3.1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth

5.2 con A2DP/LE, USB

Type-C 3.2

Come scegliere il miglior smartphone tra 600€ e 800€

Prima di acquistare uno smartphone, oltre ad analizzarne tutte le caratteristiche tecniche, è molto importante capire qual è l’utilizzo che ne faremo. In questa parte, infatti, andremo insieme a vedere come scegliere il miglior smartphone tra 600 e 800 euro. Partiamo, però, già da subito da un presupposto: se siamo dentro questa fascia di prezzo, vuol dire che desideriamo avere a portata di mano uno smartphone di qualità, che duri nel tempo e che probabilmente ci possa servire anche per cose più importanti che semplicemente fare chiamate o mandare messaggini.

Quali sono allora i fattori che dobbiamo tenere in considerazione per avere un “occhio più critico” nella scelta dello smartphone più adatto alle nostre esigenze? Anzitutto, il display, il processore e la RAM, l’archiviazione interna, la fotocamera, la batteria e anche il supporto 5G.

Qui di seguito vi parleremo ora di tutti questi fattori appena elencati uno a uno, così riuscirete a fare un acquisto più consapevole e non vi ritroverete in mano uno smartphone che non vi serve!

Display

Il display è un aspetto fondamentale dello smartphone. Parlando della fascia di prezzo a cui fa riferimento questo articolo, è difficile trovare un display “scarso”. Ad ogni modo, una prima cosa da controllare è la grandezza di quest’ultimo. Ad esempio, adesso troviamo in commercio smartphone con display sempre più grandi e trovarne uno da meno di 6 pollici sta diventando quasi una rarità.

Per questo motivo, se l’ingombro è una delle vostre maggiori preoccupazioni, potete orientarvi verso quelli da 6 pollici o meno. In alternativa, potete trovarne in commercio una moltitudine da 6,7 pollici o anche qualcosina di più.

Un’altra caratteristica inerente al display che è d’obbligo controllare, è la risoluzione. In questo caso, non c’è molto da inventarsi, più la risoluzione è alta migliore sarà la resa. Per gli smartphone in questa fascia di prezzo, generalmente troviamo le seguenti risoluzioni:

FHD (1080 pixel circa sul lato corto)

(1080 pixel circa sul lato corto) 2K (1.440 pixel circa sul lato corto)

(1.440 pixel circa sul lato corto) 4K (2.160 pixel circa sul lato corto)

Un’altra cosa da considerare, oltre alla risoluzione, è il valore chiamato ppi (pixel per inch). Si tratta della quantità di pixel per ogni pollice. Più questo valore è alto, più vuol dire che c’è densità di pixel e quindi l’immagine risulterà più definita e nitida.

Parlando sempre del display, dovremmo controllare anche la frequenza di aggiornamento dello schermo (chiamata spesso anche refresh rate) che è la capacità dei pannelli di aumentare la quantità di contenuti riprodotti. Questa si nota soprattutto durante la visione di video e durante il gaming. La “classica” frequenza di aggiornamento è a 60 Hz. In merito agli smartphone in oggetto, è possibile, però, trovare refresh rate di 90 Hz o 120 Hz (ma anche di più) che garantiranno una visione più fluida e piacevole.

Processore e RAM

Passiamo ora a considerare il processore e la RAM, caratteristiche che determineranno in modo molto significativo la velocità e la quantità di operazioni che lo smartphone riuscirà a eseguire in contemporanea.

Il processore possiamo definirlo il capitano dello smartphone, in quanto è colui che elabora tutte le informazioni ed esegue tutti i calcoli. Per avere un’idea di quanto possa essere potente e performante un processore, possiamo guardare il suo numero di core. In genere questo può essere di 4, 6 o 8. Più core, significa una maggiore velocità nello svolgimento delle varie operazioni.

Esistono molte famiglie di processori per smartphone in circolazione. Ci sono ad esempio gli Snapdragon di Qualcomm, i MediaTek, gli Exynos di Samsung e i sempre più rari HiSilicon Kirin di Huawei. L’azienda di Cupertino progetta la propria lineup di SoC personalizzata, quindi non troverete mai un iPhone con un chip che non sia a marchio Apple..

Spendendo qualche parola sulla RAM, invece, possiamo semplicemente dire che più RAM c’è meglio è. Infatti, un maggior quantitativo di RAM si traduce in una maggiore capacità da parte dello smartphone di eseguire più applicazioni in contemporanea senza rallentamenti e continui intoppi. Per quanto riguarda gli smartphone tra 600 e 800 euro, è impossibile trovare smartphone con meno di 6 GB di RAM. In realtà, se ne trovano anche con 8 GB o 12 GB.

Spazio di archiviazione interno

Prendiamo ora in considerazione lo spazio di archiviazione interno. A prima vista potrebbe sembrare una banalità, ovvero potremmo pensare che possa essere sufficiente controllare il numero di GB disponibili e basta. In realtà ci sono alcune accortezze da avere anche in questo campo.

Ad esempio, potremmo controllare se lo smartphone che intendiamo acquistare ha una memoria fissa o espandibile. Nel caso in cui sia fissa, allora non potremo aggiungere microSD per aumentarne la capienza. Nel caso in cui sia espandibile, invece possiamo farlo. Attenzione però, perché non tutti gli smartphone permettono di impostare una microSD come memoria principale e come destinazione unica di applicazioni e quant’altro. Molti smartphone consentono semplicemente di avere una microSD come memoria aggiuntiva per piazzarci dentro foto, video e chi più ne ha più ne metta.

Un’ultima cosa in relazione alla memoria interna che dovremmo controllare, è la velocità di trasferimento dati. Questa viene contraddistinta dalla sigla UFS e può essere UFS 2.0, UFS 2.1,UFS 3.1 o UFS 4.0. Per la fascia di prezzo in oggetto, al momento, si troverà quasi sicuramente una velocità di tipo UFS 3.1 che si traduce in uno scambio dati di 1200 MB/s.

Fotocamera

Ormai tutti gli smartphone hanno almeno due fotocamere: una posteriore e una frontale per fare i selfie. Molti smartphone, tuttavia, hanno anche due o tre fotocamere posteriori e due frontali. Se la fotografia per voi è un aspetto molto importante, allora questo è un fattore che non dovete trascurare assolutamente.

Nel controllare le caratteristiche delle fotocamere, molti fanno l’errore di fermarsi a guardare il numero di megapixel. Certamente è un valore molto importante da non trascurare, ma non è assolutamente l’unica cosa da prendere in considerazione. Ad esempio, dovremmo controllare anche l’apertura della lente (che si indica in genere con la sigla f/X.X), ovvero la capacità che ha la fotocamera di far entrare la giusta luce anche in condizioni di poca o tanta luminosità.

Un’altra caratteristica potrebbe essere la stabilizzazione ottica, ovvero la possibilità da parte della fotocamera di fare foto e video “fermi”, evitando così di fare le famigerate “foto mosse”. Anche l’angolo di campo che la fotocamera riesce a coprire è un dato che potrebbe fare la differenza. La dimensione del sensore fotografico è anche un fattore si estremo interesse, in quanto maggiore è la diagonale del sensore, migliori saranno le sue performance.

Batteria

Se la vostra esigenza è quella di utilizzare in modo piuttosto intenso lo smartphone per tutta la giornata, allora la batteria è una delle cose più importanti che dovrete considerare. In modo molto semplice, più è alto il valore dei mAh della batteria, maggiore è la capacità di quest’ultima.

Comunque, non è sempre così facile, in quanto a volte alcuni smartphone sono più energivori di altri. Questo significa che con una stessa capacità della batteria, alcuni potrebbero durare di più e altri di meno. Per avere più informazioni su quanto dura effettivamente la batteria dello smartphone che intendete acquistare, vi consigliamo di controllare qualche recensione online che ne parli. Ad ogni modo, cercate sempre una batteria da almeno 3000 mAh in riferimento alla fascia di prezzo in oggetto. In realtà ne troverete in commercio anche di molto più capienti, come ad esempio da 5000 mAh o più.

In merito alla batteria, bisogna anche considerare la velocità di ricarica e l’eventuale possibilità di effettuare la ricarica wireless. La velocità di ricarica è espressa con il valore W che sta a indicare la potenza, ovvero il wattaggio. Più questo valore è alto, più veloce sarà la ricarica. Comunque, questo valore non dipende soltanto dallo smartphone, ma anche dal caricatore a muro che si utilizza e addirittura dal cavo che collega lo smartphone al caricatore a muro. Per dare dei valori di riferimento, una ricarica la possiamo definire rapida, se ha almeno 20W. Alcuni smartphone in questa fascia di prezzo potrebbero anche avere 80W di potenza di ricarica.

In merito alla ricarica wireless, invece, le cose sono un po’ diverse. La compatibilità con quest’ultima viene sempre espressamente dichiarata dal produttore. Le velocità di ricarica, comunque, saranno considerevolmente minori. Infatti, in genere gli smartphone supportano una ricarica wireless fino a 15W, 20W e in rari casi fino a 50W.

Connettività di rete

Con il continuo miglioramento delle infrastrutture in Italia e nel mondo, è buona cosa controllare anche il tipo di rete mobile supportato dallo smartphone che intendiamo acquistare. Questa caratteristica viene sempre indicata nelle specifiche tecniche dal produttore stesso. Molti smartphone si fermano alla connessione 4G+/LTE, altri invece hanno anche il supporto al 5G.

Ricordiamo che, almeno in Italia, avere uno smartphone che supporta il 5G non significa necessariamente navigare alla velocità della luce. Questo perché solo nelle aree coperte dal segnale 5G si potrà godere di tale servizio. In questa fascia di prezzo è quasi sempre scontato che gli smartphone supportino le reti 5G.

Non è da trascurare la velocità di rete Wi-Fi per la connessione ad internet da casa o comunque in ambienti dove questo genere di connessione è accessibile. Generalmente quasi tutti i prodotti in questa categoria dispongono del veloce standard di rete Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E, ma generalmente anche il Wi-Fi 5 è più che sufficiente per la stragrande maggioranza delle operazioni quotidiane.

Altre caratteristiche

Si può anche dare un’occhiata al tipo di Bluetooth presente a bordo. Nella maggior parte dei telefoni troviamo ormai il Bluetooth 5.0 o superiore. Potremmo anche controllare le periferiche dello smartphone in questione. Ad esempio controlliamo sempre se ha un jack da 3,5mm (uscita audio).

Per ultima cosa, possiamo anche verificare la compatibilità dello smartphone con la funzione OTG. Ovvero con la possibilità di interagire con dispositivi USB di tipo A.