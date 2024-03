Migliori smartphone realme (aprile 2024)

A partire dal suo esordio sul mercato nel maggio 2018, realme ha saputo guadagnarsi un ruolo via via sempre più di rilievo con un'offerta di smartphone dalle buone performance ma soprattutto "unici" a livello di design.

Tuttora realme si attesta come uno dei marchi di smartphone in più rapida crescita al mondo, ed è apprezzata per la sua vision ("essere un'azienda sostenibile che contribuisce a un mondo migliore") e per la sua mission ("creare uno stile di vita intelligente e tecnologico per i giovani globali"), oltre che per il suo obiettivo implicito di rendere le tecnologie "da top di gamma" accessibili a un più ampio numero di utenti.

Ad oggi, realme è presente in oltre 60 mercati in tutto il mondo e presenta un portafoglio di prodotti decisamente ampio, che va dagli smartphone più costosi e sofisticati (i pezzi dal design unico a cui accennavamo all'inizio) a quelli più abbordabili ma dalle caratteristiche comunque interessanti.

Vi presentiamo dunque una selezione di smartphone realme tra quelli più rappresentativi dell'attuale lineup. La nostra lista è in continuo aggiornamento, quindi aspettatevi di trovare modelli diversi man mano che l'offerta del brand si amplierà e i modelli qui sotto verranno sostituiti dalle rispettive versioni aggiornate.

Come scegliere il miglior smartphone realme

Nella scelta del miglior smartphone realme, è importante comprendere bene "dove" andare a cercare, ossia se sfogliare il catalogo dei dispositivi GT, della Serie numerica o della Serie C. Ogni serie corrisponde a una fascia di prezzo: la prima – GT – è quella degli smartphone top di gamma o quasi; la seconda – contrassegnata da un numero – è quella degli smartphone medio di gamma; la terza – contrassegnata dalla lettera C – è quella degli smartphone entry-level. A queste tre se ne aggiunge una quarta, la serie narzo, una gamma di dispositivi pensati per i giovani/giovanissimi sempre attenti alle novità e interessati a sfoggiare lo smartphone come l'"accessorio tech" che completa il loro look.

Quello che vi abbiamo appena fornito è il primo e principale criterio per orientarsi; ma come scegliere, ad esempio, tra due smartphone GT e due smartphone della Serie Number? Avrete notato, infatti, che gli smartphone realme appartenenti alla stessa gamma non presentano grandissimi elementi di differenziazione, a parte il pattern della scocca posteriore e qualche elemento "tecnico" che li rende più o meno performanti. Vediamo dunque alcune di queste caratteristiche nel dettaglio.

Processore: Snapdragon, MediaTek o Unisoc? Per realme, meglio… tutti e tre

Gli smartphone realme sono equipaggiati con processori di diversi marchi, da Snapdragon a Unisoc passando per MediaTek. L'ultimo flagship arrivato in Italia – realme GT 2 Pro – opta per uno Snapdragon 8 Gen 1, non il top di gamma assoluto tra i processori attualmente sul mercato ma comunque un processore di livello eccellente, che ha come principale "sfidante" il MediaTek Dimensity 9000. E – a proposito di MediaTek – appena sotto il 9000 c'è il Dimensity 8100, che ritroviamo sul GT Neo 3.

L'Unisoc T612 è invece la scelta per il realme C30: un marchio e un modello decisamente meno popolari, ma dal costo contenuto e dalle prestazioni comunque più che sufficienti.

Memorie dinamiche ed espandibili

Insieme al dato del processore, c'è sempre da considerare quello delle memorie, LPDDR5X (RAM) e UFS 4.0 (ROM) nel migliore dei casi. A volte la RAM può essere "dinamica", con la possibilità di aggiungere memoria virtuale prendendo in prestito dello spazio libero dallo storage. Se prevedete di fare un uso intensivo della fotocamera/videocamera dello smartphone, considerate l'acquisto di un realme con tanta memoria.

Display grandi e ultra-fluidi

Vi sarete accorti che quasi tutti i realme dispongono di uno schermo assai grande, in certi casi addirittura da 6,7 pollici, con un rapporto "schermo-corpo" o "schermo-superfice" che invece è abbastanza variabile. Ovviamente, nel caso del modello entry-level, il rapporto schermo-corpo è più basso (ciò significa che le cornici sono più ampie), mentre invece nel caso dei top di gamma è più vicino al 100%.

L'ulteriore dato da segnalare riguarda il refresh rate, che su praticamente tutti i modelli arriva fino a 90Hz o 120Hz, rendendo questi smartphone perfetti per giocare e navigare tra i vari social.

Batterie da 5.000 mAh e ricariche (più o meno) rapide

La batteria è quell'aspetto che rende i realme quasi indistinguibili l'uno dall'altro. Praticamente tutti i modelli dispongono di una cella da 5.000 mAh, dal flagship al modello base, e tutti possono essere ricaricati velocemente grazie al sistema SuperVOOC. La velocità di ricarica va dai 10W del realme C30 ai 150W del realme GT neo 3, un vero asso in velocità sotto tutti i punti di vista.

Non dei camera phone, ma…

Per quanto riguarda il comparto fotocamera, realme ci mette sempre grande impegno. Non si accontenta mai e, come nel caso dei nuovi realme 12 Pro, implementa sempre sensori ad alto conteggio di megapixel e della migliore qualità possibile per il prezzo. Per scegliere il migliore smartphone realme per le foto, tuttavia, non sempre è sufficiente guardare al numero più grande di megapixel: la qualità dell'elaborazione dell'immagine conta, così come anche la qualità delle lenti e la dimensione del sensore stesso.

Design sostenibile e avveniristico

Quasi tutti gli smartphone realme attualmente in commercio sono stati progettati ispirandosi a un soggetto/oggetto ben preciso. Il realme GT neo 3, ad esempio, vuol somigliare a un'auto da corsa; realme C30 restituisce vibes da "partenza imminente", con il suo design a strisce ispirato al mondo della valigeria; realme GT 2 Pro, infine, era praticamente fatto di carta, e proprio per questo è anche rispettoso dell'ambiente. I nuovi realme 12 Pro e realme 12 Pro+ hanno una scocca in ecopelle bellissima e piacevole al tatto.

Estetica a parte, vi consigliamo di guardare anche ai dati su lunghezza, larghezza e spessore, che determinano quanto il dispositivo è effettivamente maneggevole. Purtroppo i realme non sono smartphone particolarmente compatti, e i bordi piatti che caratterizzano il loro design potrebbero risultarvi scomodi/poco ergonomici (d'altra parte, sono proprio i bordi piatti a renderli così eleganti!).

Sistema e numero di aggiornamenti garantiti

Dopo aver parlato a lungo di hardware ed estetica, è doveroso fare almeno un accenno al software. Tutti i dispositivi che vi abbiamo proposto sono "aggiornatissimi" all'ultima versione di realme UI basata a sua volta sull'ultima versione di Android (quasi sempre Android 13, per alcuni già Android 14). Per quanto riguarda gli aggiornamenti, infine, realme garantisce 4 anni di patch di sicurezza e 3 aggiornamenti principali di Android su quasi tutti i suoi modelli.