MIUI 11 su iPhone, il folle esperimento (riuscito) di un hacker

Incredibile ma vero, c’è chi ha provato (ed è riuscito) ad installare il sistema operativo di casa Xiaomi su un iPhone di Apple. La MIUI 11 sembra relativamente reattiva dalle poche immagini a disposizione e, cosa più importante, sembra avere persino accesso alla rete cellulare!

Come ben sappiamo, Apple non è di certo famosa per rendere i propri sistemi operativi aperti ed accessibili a tutti gli sviluppatori interessati ad apportarne delle modifiche, cosa che invece è da sempre stata il segno distintivo i Android.

Da sempre c’è quindi stata una corsa da parte degli hacker per riuscire a trovare delle vulnerabilità in grado di “bucare” il sistema operativo e guadagnarne il completo controllo, pratica anche detta jailbreak.

Lo sviluppatore in questione ha sfruttato proprio uno dei più recenti sistemi di jailbreak per gli iPhone, chiamato checkm8, per mettere alla prova le proprie capacità e provare ad adattare la MIUI 11 di Xiaomi al suo vecchio iPhone. Checkm8 sfrutta degli exploit disponibili solamente dagli iPhone con chip A5 fino al chip A11, i più recenti prodotti non sono quindi compatibili, ed è per questo che l’operazione è stata probabilmente eseguita su quello che sembra essere un iPhone 6 o 6S.

Sfortunatamente questa operazione, segnalata dal sito MyDrivers, non è stata documentata in un video. Tuttavia, dalla GIF che è stata condivisa, si può notare come il sistema Xiaomi abbia persino accesso al segnale telefonico, almeno secondo l’icona mostrata nella status bar.

È però molto probabile che la maggior parte delle componenti hardware di iPhone non siano perfettamente funzionanti con questo sistema e si tratti solamente di un esercizio di stile più che di un vero porting di Android completo e funzionante.

Detto questo si tratta sicuramente di un risultato notevole e lo sviluppatore in questione dovrebbe andarne davvero molto fiero!