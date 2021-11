Modalità Guida di Google Assistant, bug e problemi rovinano l’esperienza?

La Modalità Guida di Google Assistant, “imposta” a partire dall’aggiornamento ad Android 12, avrebbe deluso non pochi utenti. Lo riportano i colleghi di TuttoAndroid, dopo aver intercettato i malumori della community su Reddit espressi a nome di Inigox5.

L’utente in questione sostiene che la nuova Modalità non sia pratica e veloce quanto Android Auto, cosa che apparirebbe chiara fin dal primo utilizzo.

Il primo problema, per l’appunto, è che Assistant è lenta a caricarsi. È vero, ciò potrebbe dipendere dalle caratteristiche hardware di Pixel 4a – lo smartphone su cui la Modalità è stata testata –, ma i problemi non si limitano a questo: i bug segnalati vanno dalla mancata risposta ai tocchi al non corretto caricamento della barra degli strumenti, tanto per citarne alcuni.

Per di più, Inigox5 sostiene che “Casa” e “Lavoro” siano stati rinominati arbitrariamente in “Pub nelle vicinanze” e “Parcheggio” e che, selezionandoli come destinazione, la navigazione si avvii soltanto una volta su due.

Altri problemi riguardano la sezione multimediale: “Per te”, in particolare, aprirebbe sempre e solo Spotify e vi sarebbero intoppi anche nella riproduzione automatica dei contenuti. Quanto alla riproduzione manuale, la situazione non migliora: è necessario attendere alcuni secondi per aprire il cassetto delle app, e spesso capita che i tocchi non vengano rilevati.

I contenuti multimediali, inoltre, non sono disposti in maniera ordinata, e pare che a ogni apertura ci si trovi di fronte a elementi diversi.

Messi da parte i vari bug, la complessità dell’interfaccia metterebbe comunque a rischio la sicurezza di guida. Google, insomma, dovrebbe lavorare a un miglioramento generale di questo servizio, in modo tale da renderlo più leggero e soprattutto più agevole.