Motorola potrebbe presto annunciare un nuovo smartwatch nella propria famiglia di prodotti.

fonte: BestBuy Canada

9to5Google ha infatti reso noto che Moto Watch 70, questo il nome del prodotto, è già apparso su BestBuy Canada e si presenta con un design squadrato, che riporta alla mente l’Apple Watch, e stando alle caratteristiche elencate sembrerebbe essere pensato prevalentemente per il monitoraggio fitness.

Andando sul sito è infatti possibile venire a conoscenza di molte delle caratteristiche del device, che qui riportiamo.

Moto Watch 70 dispone di 23 modalità sportive, compatibilità Android e iOS, fino a 14 ore di autonomia con un tempo di ricarica di 60 minuti, connessione GPS e uno schermo LCD a colori da 1,69 pollici con risoluzione 240 x 280.

Lo smartwatch ha una cassa in lega di zinco con cinturini in silicone ed è certificato IP67 per quanto riguarda la sua impermeabilità ad acqua e polvere.

Sebbene sia presente un sensore di frequenza cardiaca, Moto Watch 70 non ha alcuna funzione di registrazione ECG o EKG. Sono inoltre presenti a misurazione della temperatura corporea, il monitoraggio del sonno e di altri aspetti della salute di base.

Quanto presente su BestBuy sembrerebbe suggerire che lo smartwatch Motorola non abbia connettività cellulare, compatibilità NFC o supporto per l’assistente vocale. In sostanza si presenta come uno smartwatch decisamente entry level, con funzionalità molto limitate.

Sebbene non sia ancora indicata una data di uscita ufficiale (anzi a dirla tutta Motorola non ha nemmeno annunciato il device) , il fatto che sia già indicato un prezzo di vendita di 99 dollari canadesi (poco più di 70 euro) lascia supporre che non manchi molto.