Motorola "Bouncing For Good", il basket che ispira i giovani di Milano

Un connubio vincente tra sport, tecnologia e impegno sociale: Motorola, in collaborazione con Eurolega e l'EA7 Emporio Armani Milano, ha portato a termine con successo l'iniziativa "Bouncing For Good" nel quartiere Gratosoglio di Milano. Il programma, parte integrante della strategia ESG One Team di Eurolega, ha coinvolto 150 studenti di 11 anni dell'Istituto Comprensivo Arcadia in un percorso educativo che ha unito il basket all'apprendimento di competenze di vita fondamentali.

L'iniziativa, che fa seguito a un primo evento inaugurale a Sopot, in Polonia, si è articolata in due workshop tenutisi il 12 e il 14 novembre. Guidati dagli allenatori One Team dell'EA7 Emporio Armani Milano e supportati da uno psicologo dello sport della Fondazione Laureus, i ragazzi hanno avuto l'opportunità di esplorare temi cruciali come il lavoro di squadra, il rispetto e la resilienza, utilizzando il basket come strumento di crescita personale e sociale.

A rendere l'esperienza ancora più speciale, la partecipazione attiva dei giocatori di Eurolega Shavon Shields, Giampaolo Ricci e Ousmane Diop. Il primo giorno, i cestisti hanno sorpreso gli studenti con una videochiamata in diretta, mentre il secondo giorno si sono uniti ai workshop, condividendo la loro passione per lo sport e ispirando i giovani partecipanti.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Il culmine dell'iniziativa si è svolto oggi, 10 dicembre, con una cerimonia di donazione presso l'Istituto Comprensivo Arcadia. Protagonista dell'evento, un pallone da basket con un design speciale ideato dagli studenti durante i workshop, realizzato e donato alla scuola come simbolo tangibile del progetto. Motorola, Eurolega e EA7 Emporio Armani Milano, insieme ai giocatori, hanno poi distribuito palloni da basket a tutti i 150 studenti. L'impegno di Motorola si estende ulteriormente con la donazione di altri 250 palloni a scuole pubbliche e organizzazioni legate al programma One Team, amplificando l'impatto positivo dell'iniziativa.

Ma non solo sport: Motorola ha contribuito anche con la donazione di dispositivi informatici volti ad arricchire l'esperienza educativa degli studenti, promuovendo la creatività e l'apprendimento anche al di fuori del contesto sportivo. Un gesto concreto che testimonia l'impegno dell'azienda nel generare un impatto significativo nelle comunità locali, combinando tecnologia e sport per ispirare le future generazioni.

"L'iniziativa 'Bouncing For Good' in Italia ci ha permesso di avere un impatto significativo sulla vita dei giovani studenti, combinando il potere dello sport e della tecnologia per ispirare crescita, creatività e spirito di squadra", ha dichiarato Daniela Idi, EMEA Marketing Director di Motorola. "La collaborazione con l'EA7 Emporio Armani Milano e Eurolega ci ha permesso di creare un'esperienza indimenticabile per questi studenti, dotandoli di competenze di vita essenziali che li guideranno verso un futuro più luminoso".

La scelta di Gratosoglio come location per l'iniziativa assume un significato particolare. Questo quartiere di Milano, infatti, affronta sfide sociali complesse, e il progetto "Bouncing For Good" si propone come un'opportunità concreta per sostenere il percorso educativo dei giovani e favorire l'integrazione sociale attraverso il basket.

"È stato fantastico passare la mattinata con gli studenti dell'Istituto Arcadia di Gratosoglio", ha commentato Shavon Shields, cestista dell'Olimpia Milano. "Spero che, attraverso il basket, siano stati ispirati a seguire i loro sogni".

Un sentimento condiviso anche dai compagni di squadra:

"Condividere la passione per lo sport con questi giovani studenti è stato davvero speciale", ha aggiunto Giampaolo Ricci. "Eventi come questo dimostrano come il basket possa unire e insegnare lezioni preziose."

Ousmane Diop ha concluso:

"Vedere l'entusiasmo dei ragazzi è stato incredibile. Spero che questa esperienza li motivi a credere in se stessi."

"Bouncing For Good" si conferma un'iniziativa di grande valore, capace di coniugare sport, tecnologia e impegno sociale per offrire ai giovani un'opportunità di crescita e di sviluppo personale. Un esempio concreto di come il basket possa diventare uno strumento di inclusione e di ispirazione per le future generazioni.