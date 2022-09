Sono stati da poco lanciati Motorola edge 30 Ultra, edge 30 Fusion ed edge 30 Neo, tre nuovi smartphone premium della casa americana che combinano i più recenti avanzamenti tecnologici con un design davvero eccezionale.

Durante l’evento di presentazione internazionale, tenutosi a Milano venerdì, Motorola ha annunciato ufficialmente anche la partnership con Pantone, riferimento mondiale per brand e designer per quanto riguarda la scelta dei colori. Ma di design e colori parleremo approfonditamente in seguito.

Partiamo dalle caratteristiche tecniche principali di Motorola edge 30 Ultra, che spicca senza dubbio per la prima fotocamera da 200MP, un sensore all’avanguardia pensato per scattare foto mozzafiato anche al buio. Oltre a esso, troviamo un obiettivo grandangolare da 50MP e un teleobiettivo 2x, perfetto per catturare primi piani anche se non si è vicinissimi al soggetto inquadrato.

Degna di nota anche la fotocamera anteriore, da ben 60MP (è tra quelle a più alta risoluzione attualmente disponibili).

Motorola edge 30 Ultra, poi, è dotato del più potente processore sul mercato – Snapdragon 8+ Gen 1 –, abbinato a RAM LPDDR5 a 12GB e storage a 256GB altrettanto veloci. Tali caratteristiche, insieme al display con touch rate di 360Hz e refresh rate di 144Hz, rendono questo edge 30 Ultra il dispositivo perfetto per giocare. Inoltre, grazie alla ricarica TurboPower da 125W, è possibile ottenere energia per tutto il giorno con soli 7 minuti di carica.

Motorola edge 30 Fusion offre prestazioni di poco inferiori a quelle del suo fratello maggiore, essendo dotato di un SoC Snapdragon 888+, di ottiche da 50MP + 13MP (grandangolare) + 32MP (frontale) e di ricarica TurboPower da 68W. Il display, in questo caso, è un OLED FHD+ da 6,55″ con HDR10+ e refresh rate di 144Hz.

Motorola edge 30 Neo, infine, è basato sulla piattaforma mobile Snapdragon 695 5G e dispone di uno schermo OLED da 120Hz. La ricarica TurboPower è sempre da 68W, mentre spiccano le differenze a livello di estetica, a partire dalle colorazioni uniche che includono Very Peri, il colore Pantone dell’anno 2022. Anche la versione Neo è dotata di una banda di LED che si illumina all’occorrenza, posizionata intorno al modulo fotocamera.

Motorola edge 30 Ultra, edge 30 Fusion ed edge 30 Neo: specifiche tecniche

Motorola edge 30 Ultra Motorola edge 30 Fusion Motorola edge 30 Neo Sistema operativo Android 12 Android 12 Android 12 Processore Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 888+ 5G Snapdragon 695 5G Memorie 8/12GB LPDDR5 (RAM)

128/256/512GB UFS 3.1 (ROM) 8/12GB LPDDR5 (RAM)

128/256/512GB UFS 3.2 (ROM) 8GB (RAM)

128/256GB (ROM) Dimensioni e peso 161,76 x 73,5 x 8,39 mm

198,5g 158,48 x 71,99 x 7,45 mm

175g 152,9 x 71,2 x 7,75mm

155g Display 6,67″, OLED FHD+, HDR10+, 360Hz (touch rate), 144Hz (refresh rate) 6,55″, OLED FHD+, HDR10+, 144Hz (refresh rate) 6,28″ pOLED FHD+, 120Hz Batteria e ricarica 4610mAh, TurboPower 125W, ricarica wireless fino a 50W (un giorno di autonomia con soli 7 minuti di ricarica) 4400mAh, TurboPower 68W (un giorno di autonomia con soli 10 minuti di ricarica) 4020mAh, TurboPower 68W, ricarica wireless 5W Fotocamere Posteriore: 200MP, 1/1,22″, f/1.9, 0,64μm | Tecnologia Quad Pixel | OIS

50MP Ultra grandangolare (114° FOV), Macro Vision, f/2.2, 0,64μm | Tecnologia Quad Pixel per 1,28μm

12MP Portrait (teleobiettivo 2x), f/1.6, 1,22μm Frontale: 60MP, f/2.2, 0,61μm | Tecnologia Quad Pixel per 1,22μm Posteriore: 50MP, 1/1,5″, f/1.8, 1,0μm | Tecnologia Quad Pixel per 2.0μm

13MP Ultra grandangolare (120° FOV), Macro Vision, f/2.2, 1,12μm

Sensore di profondità Frontale: 32MP AF, f/2.45, 0,8μm. Tecnologia Quad Pixel per 1,6μm Posteriore: 64MP, f/1.8, 1,4μm | Tecnologia Quad Pixel | OIS

13MP Ultra grandangolare (120° FOV), Macro Vision, f/2.2, 1,12μm | Profondità Frontale: 32MP AF, f/2.4, 1,4μm. Tecnologia Quad Pixel Altro IP52, 5G, Dual SIM, USB 3.1, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, Dual stereo speakers, Dolby Atmos, 2 microfoni, NFC IP52, 5G, Dual SIM, USB 3.1, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, Dual stereo speakers, Dolby Atmos, 2 microfoni, NFC IP52, 5G, Dual SIM, USB 3.1, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual stereo speakers, Dolby Atmos, 2 microfoni, NFC

Prezzo e disponibilità

Motorola edge 30 Ultra, Motorola edge 30 Fusion e Motorola edge 30 Neo sono già disponibili per l’acquisto su Amazon e su Motorola.it. Di seguito i prezzi.