Motorola edge 30 Neo a un prezzo MAI VISTO, tuo a SOLI 181€!

Come vi stiamo raccontando dalle prime ore del 20 marzo, le Offerte di Primavera di Amazon rappresentano un'opportunità imperdibile per approfittare di sconti su centinaia di prodotti da ogni categoria del marketplace. Tra questi vi è il Motorola edge 30 neo, uno smartphone di fascia media dotato di display pOLED FHD+ da 6,3", doppia fotocamera da 64MP e batteria da 4020 mAh con ricarica rapida. Originariamente venduto a 299,90€, oggi può essere vostro a soli 181,90€, per un risparmio del 39% che ne fa il prezzo più basso a cui sia mai stato disponibile!

Motorola edge 30 Neo, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo smartphone rappresenta un'eccellente opzione per coloro che cercano un modello che offra prestazioni elevate a un prezzo competitivo. Con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, offre ampio spazio per applicazioni, foto e video senza compromettere la fluidità e la velocità di esecuzione. Il display pOLED FHD+ da 6,3" a 120Hz assicura, invece, una qualità visiva eccellente, mentre la doppia fotocamera da 64MP, supportata da funzionalità avanzate come la stabilizzazione ottica e la Macro Vision, garantisce scatti di qualità per immortalare i momenti più importanti della vostra vita.

Abbiamo poi una batteria da 4020 mAh e la ricarica rapida TurboPower da 68W, una combinazione che assicura una durata sufficiente per tutta la giornata senza dover ricorrere alla ricarica frequente e, dunque, ideale per coloro che trascorrono molto tempo fuori casa. Questa combinazione di caratteristiche tecniche avanzate, unite a un prezzo competitivo, rende il Motorola edge 30 Neo una scelta ottimale per soddisfare le esigenze di chi cerca uno smartphone di fascia media e desidera spendere meno di 200€.

