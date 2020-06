Motorola Edge potrebbe presto arrivare anche in versione Lite con supporto al 5G

Solo qualche mese fa, precisamente ad aprile, Motorola ha annunciato i suoi due nuovi smartphone destinati alla fascia alta, il Motorola Edge e l’Edge+. Ebbene, secondo quanto riferito dal noto Ishan Agarwal l’azienda sarebbe a lavoro per lanciare un altro device da aggiungere alla famiglia Edge, destinato questa volta alla fascia media del mercato, ossia il Motorola Edge Lite.

Oltre al nome sarebbero state rivelate anche le sue presunte specifiche partendo dal modello identificato con il numero XT2075. Per quanto riguarda il processore dovrebbe implementare invece uno Snapdragon 765G, oppure l’altra soluzione, sempre offerta da Qualcomm, ossia lo Snapdragon 730G. In ogni caso, lo smartphone supporterebbe la connessione 5G.

Stando a quanto emerso poi da un elenco apparso su un sito di un rivenditore di terze parti, il dispositivo potrebbe implementare 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Lo smartphone avrebbe già ottenuto l’approvazione della Federal Communications Commission (FCC) per quanto riguarda gli Stati Uniti, fornendoci così altri dati come quelli relativi alla presenza di una batteria da ben 4.700 mAh e che il device sia tenuto sotto copertura dal nome in codice “Nairobi”. Altra bella notizia sarebbe la presenza, fin da subito del sistema operativo Android 10. Per quanto riguarda il display dovremmo trovare una soluzione di tipo OLED da 6,7 pollici anche in questo caso con delle curvature molto accentuate. Non è da escludere che possa esserci qualche novità per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento dello schermo che potrebbe raggiungere i 90 Hz.

Stando a queste informazioni anche la versione Lite dovrebbe rappresentare una soluzione davvero intrigante per la fascia media del mercato e se dovessero essere confermate, molti utenti potrebbero prenderlo in considerazione nella scelta del prossimo dispositivo personale.