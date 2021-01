Motorola Edge S: le possibili foto stampa spazzano ogni dubbio

Tra pochissimi giorni conosceremo il Motorola Edge S, smartphone che da mesi seguiamo riportando i vari rumors che si susseguono. Più o meno tutte le altre notizie precedenti vengono confermate da un’altra fonte, che ne aggiunge di nuove.

Dalle ultime indiscrezioni infatti, si evince che il SOC ad essere utilizzato sarà lo Snapdragon 870 e non lo Snapdragon 888, ergo, non sarà un top di gamma. Ma niente paura, lo Snapdragon 870 è validissimo e si può considerare come uno Snapdragon 865+ potenziato.

Motorola Nio; Fonte: Weibo

Inoltre oggi la scheda tecnica si arricchisce di un nuovo tassello, forse quello più interessante: la fotocamera. Questa dovrebbe essere formata da 4 sensori, disposti equidistanti tra loro sia in verticale che in orizzontale, con quello principale da 64 MP. Non dovrebbe esserci alcuna isola che li contiene quindi dovrebbe essere risolta anche la questione relativa alle “sporgenze”.

Queste nuove informazioni le apprendiamo da quello che sembra essere materiale pubblicitario del ormai prossimo dispositivo dell’azienda Alata, ormai proprietà di Lenovo. Nel poster possiamo vedere anche la data di presentazione che ci conferma ancora una volta il 26 gennaio.

Possiamo anche scorgere il sensore delle impronte digitali posto sul profilo laterale destro. Questo può anche significare che probabilmente, per scegliere un prezzo più contenuto, sarà utilizzato un pannello LCD IPS, sarà da 6,7 pollici ed avrà una frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz. Oltre allo Snapdragon 870 quindi, spazio a varianti che possono arrivare fino a 256 GB di memoria interna con 12 GB di RAM.

Android 11 con una lieve rivisitazione da parte di Motorola, che alla fine si riassume in qualche funzione specifica e qualche App dedicata. Appuntamento al 26 gennaio, per scoprire il prezzo del nuovo Motorola Edge S che dovrebbe essere sarà colorato o di bianco o di blu.