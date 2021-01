Motorola Edge S: top di gamma con misterioso SoC Snapdragon serie 8

Il prossimo smartphone top di gamma di Motorola è stato al centro di parecchie indiscrezioni nel corso delle ultime settimane ed in particolare negli ultimi giorni. Il direttore generale di Lenovo China all’inizio di questa settimana ha rilasciato un teaser che suggerirebbe l’imminente lancio di un nuovo smartphone con processore Snapdragon 8xx. Il General Manager non ha però rivelato nulla a riguardo del possibile nome con il quale verrà commercializzato. Tuttavia, per Weibo il post sarebbe stato pubblicato da un dispositivo con nome Motorola Edge S.

Post Weibo GM Lenovo

In queste ore poi, il gigante tecnologico cinese ha rilasciato una nuova immagine teaser sul dispositivo sempre attraverso la pagina Weibo ufficiale di Motorola confermando che il dispositivo arriverà sul mercato come Motorola Edge S, fino ad oggi noto con il nome in codice “Nio”. Si tratterebbe dunque del successore del Motorola Edge lanciato lo scorso anno. Il post non menziona alcun dettaglio relativo al dispositivo, ma il noto tipster cinese, Digital Chat Station, ha suggerito in precedenza che il telefono sarà alimentato da un nuovo SoC della serie Qualcomm Snapdragon 800 e non quindi dallo Snapdragon 888 o dall’865 visto lo scorso anno.

Post Weibo account ufficiale Motorola

Non abbiamo certezza sulle possibile specifiche tecniche che caratterizzeranno il dispositivo ma secondo alcune informazioni trapelate in passato, dovrebbe sfoggiare un display FHD + ed un’insolita frequenza di aggiornamento a 105 Hz. Secondo un elenco comparso su Geekbench pubblicato a fine 2020, il device sarebbe stato alimentato da un Qualcomm Snapdragon 865 abbinato ad 8/12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Questo dato ci suggerisce che il chip della serie Snapdragon 800 non ancora annunciato potrebbe essere basato sul SoC di punta dello scorso anno. Inoltre, poiché esiste già una versione overcloccata del SoC, lo Snapdragon 865+, il nuovo chipset potrebbe rappresentare una variante sottodimensionata.

Altri dettagli trapelati a riguardo del Motorola Nio farebbero riferimento al comparto fotografico posteriore con la presenza di un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 16 MP ed un sensore di profondità da 2 MP. Anteriormente sarebbero alloggiati due sensori, con il primario da 16 MP unito ad un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. Android 11 sarebbe disponibile già al lancio.