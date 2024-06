Anche Motorola sfida Apple, ufficiale il nuovo moto tag per localizzare gli oggetti smarriti

Motorola ha annunciato oggi il lancio di moto tag, un dispositivo di tracciamento Bluetooth progettato per aiutare gli utenti a localizzare i propri oggetti personali ovunque si trovino nel mondo. Questo nuovo prodotto si distingue per la sua compatibilità con la rete "Trova il mio dispositivo" di Google e la tecnologia Ultra Wideband (UWB), offrendo una soluzione avanzata e sicura per tenere traccia degli oggetti più importanti.

Moto tag è stato progettato per fornire agli utenti una maggiore tranquillità, permettendo di ritrovare oggetti come chiavi, portafogli e bagagli con facilità. Il dispositivo si integra perfettamente con l'ecosistema Motorola e sfrutta la rete "Trova il mio dispositivo" di Google per offrire un tracciamento preciso. Se collegato a uno smartphone Android compatibile con UWB, moto tag offre un'accuratezza di localizzazione migliorata.

La sicurezza è una priorità per moto tag. Il dispositivo utilizza la rete sicura di "Trova il mio dispositivo", che garantisce la crittografia end-to-end dei dati di localizzazione, accessibili solo al proprietario del tag o alle persone con cui il proprietario ha condiviso le informazioni tramite l'app dedicata.

Questa soluzione di tracciamento beneficia dell'esperienza di Google in materia di privacy e sicurezza, offrendo protezione contro il tracciamento indesiderato. Gli utenti possono ricevere avvisi automatici su Android e iOS in caso di tentativi di tracciamento da parte di sconosciuti e possono eseguire scansioni manuali per rilevare eventuali tag non autorizzati.

Moto tag consente non solo di localizzare oggetti smarriti, ma anche di ritrovare il proprio smartphone. Con un semplice tocco di un pulsante sul moto tag, è possibile far squillare il telefono collegato, facilitando il ritrovamento del dispositivo. La configurazione è resa semplice grazie alla funzione Google Fast Pair, che permette di associare rapidamente il moto tag allo smartphone quando si trova nelle vicinanze.

Una volta associato, gli utenti possono personalizzare le impostazioni del moto tag tramite l'app dedicata, che include opzioni come la modifica dei nomi dei tag, la regolazione dei volumi degli avvisi e il controllo della durata della batteria. Moto tag è stato progettato per essere compatibile con la maggior parte degli accessori di terze parti, facilitando l'attacco a vari oggetti personali.

Il design elegante e compatto del moto tag è accompagnato da una resistenza IP67, che lo rende impermeabile fino a un metro di profondità per un massimo di 30 minuti e resistente alla polvere e allo sporco.

Moto tag è alimentato da una cella CR2032 ed è progettato per durare fino a un anno con una singola batteria. La batteria è facilmente sostituibile, garantendo una soluzione di tracciamento affidabile e a lungo termine.

Disponibilità e prezzo

Moto tag sarà disponibile in Italia a partire dalla fine di luglio, con un prezzo di partenza di 39,90€. Questo dispositivo rappresenta una soluzione pratica e avanzata per chi desidera mantenere il controllo sui propri oggetti personali, con l'affidabilità e la sicurezza garantite dalla collaborazione tra Motorola e Google.