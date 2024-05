44% sul Motorola RAZR 40 Ultra, il pieghevole con display multifunzione

Gli smartphone pieghevoli stanno progressivamente rivoluzionando il panorama mobile. Tra i modelli che spiccano per innovazione troviamo il Motorola RAZR 40 Ultra, il quale ha colpito il pubblico con il suo display esterno multifunzione. Questo display va oltre la semplice visualizzazione di widget, offrendo la possibilità di utilizzare le app esattamente come sullo schermo principale. Oggi, Amazon offre un'occasione imperdibile su questo modello, applicando uno sconto del 44% che riduce il prezzo a soli 667€, rappresentando così uno dei migliori prezzi disponibili sul mercato.

Motorola RAZR 40 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Motorola RAZR 40 Ultra si rivela una scelta ideale per coloro che desiderano unire tecnologica e stile. Questo smartphone risponde alle esigenze di utenti esigenti che cercano non solo prestazioni elevate, grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e alla connessione 5G, ma anche un design innovativo con il suo display flessibile 6,9" pOLED a 165Hz e un display esterno full screen 3,6" pOLED che amplifica l'uso quotidiano dello smartphone anche a telefono chiuso.

La sua dual camera da 12+13 MP assicura scatti di alta qualità in ogni condizione, grazie anche alla stabilizzazione OIS, mentre la Selfie Cam da 32 MP eleva l'esperienza degli autoscatti. Con una RAM da 8GB e un'ampia memoria interna da 256 GB, è adatto a chi cerca grande capacità di archiviazione per foto, video, app e molto altro.

Inoltre, la batteria del Motorola RAZR 40 Ultra, abbinata alla ricarica rapida TurboPower da 33W e all'efficienza del sistema Android, garantisce una buona durata, soddisfacendo chi necessita di un dispositivo che non richieda ricariche frequenti. Questo smartphone, offerto a 667€ rispetto al prezzo originale di 1199,00€, si configura quindi come la scelta perfetta per coloro che non vogliono compromessi tra performance, stilistica e autonomia,

Vedi offerta su Amazon