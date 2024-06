Motorola razr 50 e 50 Ultra sono ufficiali, migliorano in tutto e non cambia il prezzo!

Motorola ha annunciato oggi il lancio dei nuovi smartphone pieghevoli Motorola razr 50 Ultra e Motorola razr 50, due dispositivi che promettono di combinare eleganza e potenza grazie all'integrazione di avanzate funzionalità di intelligenza artificiale in un form factor compatto.

Entrambi i modelli della serie razr 50 sono dotati di ampi display esterni, con il Motorola razr 50 Ultra che offre il display più grande della categoria con una diagonale di 4,0 pollici, mentre il razr 50 dispone di un display da 3,6 pollici.

Una delle novità principali di questi display è la possibilità di accedere all'app preinstallata Gemini di Google direttamente dal display esterno. Ciò consente di creare itinerari di viaggio, routine di allenamento personalizzate, ricette basate sugli ingredienti disponibili e molto altro ancora semplicemente tenendo premuto il pulsante di accensione. Inoltre, i display esterni permettono l'accesso a Google Foto per condividere, visualizzare, eliminare o aggiungere ai preferiti immagini e video. Un pannello dedicato a Spotify consente di gestire la riproduzione musicale, mentre un pannello Bose permette di controllare facilmente auricolari e cuffie del marchio.

Motorola razr 50 Ultra

Gli utenti possono personalizzare ulteriormente il loro dispositivo con una nuova suite di sfondi e opzioni di personalizzazione, inclusi quella per il proprio personale Desk Display e le nuove funzioni di Moto AI come Style Sync e Magic Canvas.

I nuovi Razr sono caratterizzati da scelte di design audaci e materiali di alta qualità, come la scocca in pelle vegana morbida. Il Motorola razr 50 Ultra è disponibile in tre colorazioni: Midnight Blue, Spring Green e Peach Fuzz, il colore Pantone dell'anno 2024. Inoltre, torna l'iconico colore Pink Peacock. Il Motorola razr 50, invece, è disponibile nelle tonalità Beach Sand, Koala Grey e Spritz Orange, tutte in materiale vegano premium.

Entrambi i dispositivi sono protetti da Corning Gorilla Glass Victus, che offre resistenza a cadute e graffi, e sono certificati per resistere all'immersione in acqua fino a 1,5 metri per un massimo di 30 minuti. La cerniera rinnovata rende più facile l'apertura e la chiusura con una sola mano, permettendo un utilizzo pratico e versatile.

Il Motorola razr 50 Ultra presenta un sistema di fotocamere con un due sensori da 50MP, una principale e un teleobiettivo con zoom ottico 2x. Questo sistema sfrutta la tecnologia AI per ottimizzare le immagini, regolare la stabilizzazione durante le riprese video e migliorare la qualità delle foto in condizioni di scarsa illuminazione:

Software di ottimizzazione fotografica (Photo Enhancement Engine): utilizza l'intelligenza artificiale per applicare contemporaneamente le impostazioni di più modalità di scatto in una sola, per ottenere foto straordinarie in ogni condizione. Il motore ottimizza l'immagine per dettagli, nitidezza, luci, ombre, colori ed effetti bokeh ottimali.

utilizza l'intelligenza artificiale per applicare contemporaneamente le impostazioni di più modalità di scatto in una sola, per ottenere foto straordinarie in ogni condizione. Il motore ottimizza l'immagine per dettagli, nitidezza, luci, ombre, colori ed effetti bokeh ottimali. Stabilizzazione adattiva: determina la velocità di movimento durante le riprese e regola dinamicamente il livello di stabilizzazione per ottenere i migliori risultati, ideale per catturare video mentre si corre o si va in bicicletta.

determina la velocità di movimento durante le riprese e regola dinamicamente il livello di stabilizzazione per ottenere i migliori risultati, ideale per catturare video mentre si corre o si va in bicicletta. Action Shot: aumenta e regola automaticamente la velocità dell'otturatore e l'illuminazione in base alle diverse condizioni di illuminazione, per i momenti in cui gli utenti desiderano catturare l'immagine del salto ideale o immortalare i loro sport preferiti.

aumenta e regola automaticamente la velocità dell'otturatore e l'illuminazione in base alle diverse condizioni di illuminazione, per i momenti in cui gli utenti desiderano catturare l'immagine del salto ideale o immortalare i loro sport preferiti. Esposizione prolungata: per catturare scie luminose artistiche o cascate fluide con un solo tocco.

per catturare scie luminose artistiche o cascate fluide con un solo tocco. Super zoom: va oltre le foto standard, migliorando i risultati attraverso un algoritmo di apprendimento automatico basato sull’intelligenza artificiale, per catturare i dettagli anche da lontano.

Il Motorola razr 50 offre un sistema di fotocamere con la principale da 50MP e un obiettivo ultra-grandangolare/Macro Vision con sensore da 13MP, ideale per scatti artistici e dettagliati.

Il razr 50 Ultra è equipaggiato con la piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 3, che garantisce prestazioni elevate, connettività avanzata e un'esperienza di gioco fluida. La batteria da 4000mAh supporta la ricarica inversa da 5W e la ricarica wireless da 15W, permettendo un utilizzo prolungato.

Il Motorola razr 50, dotato di un processore MediaTek Dimensity 7300X a 4nm, offre efficienza energetica e supporto per attività basate sull'intelligenza artificiale. La batteria da 4200mAh supporta la ricarica TurboPower da 30W e la ricarica wireless da 15W.

La piattaforma software Hello UX di Motorola offre un'esperienza utente personalizzata e funzioni di intelligenza artificiale come:

"Catch me up": gli utenti riceveranno un recap delle principali novità e delle loro comunicazioni personali, evitando così di scorrere tutte le notifiche.

gli utenti riceveranno un recap delle principali novità e delle loro comunicazioni personali, evitando così di scorrere tutte le notifiche. “Pay attention”: permette la registrazione istantanea delle conversazioni, trascrivendoli e riassumendoli automaticamente.

permette la registrazione istantanea delle conversazioni, trascrivendoli e riassumendoli automaticamente. "Remember this": catturerà i momenti in diretta o le informazioni sullo schermo, salvandoli automaticamente con dettagli generati dall'intelligenza artificiale. Le informazioni saranno memorizzate sul dispositivo dell'utente per essere facilmente recuperate in seguito.

Motorola razr 50

Disponibilità e prezzi

Il Motorola razr 50 Ultra sarà disponibile in Italia a partire da oggi, 25 giugno 2024, con un prezzo di partenza di 1199 euro. Il Motorola razr 50 sarà disponibile dal mese di luglio, con un prezzo di partenza di 899 euro.

Nessun aumento rispetto al prezzo dello scorso anno, una mossa strategica che certamente renderà i due smartphone più interessanti in vista dell'arrivo di Samsung Galaxy Z Flip6.