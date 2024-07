Motorola razr 50 vs razr 40: un salto di qualità che vale pena?

Quando si è alla ricerca di un nuovo smartphone, è ancora naturale orientarsi inizialmente verso i dispositivi dalla forma tradizionale. Tuttavia, potreste essere interessati a provare qualcosa di diverso, come uno smartphone pieghevole. In questo contesto, è interessante valutare la moderna reinterpretazione del classico flip phone da parte di Motorola.

Ma conviene optare per l'ultima versione del Motorola razr o risparmiare qualcosa scegliendo il modello dell'anno precedente?

Design e display

Un netto miglioramento in termini di display esterno caratterizza il nuovo razr 50.

Nonostante i due modelli appartengano alla stessa serie, sono basati su un concetto simile ma sono in realtà molto diversi.

Il peso e le dimensioni coincidono in gran parte, il che ha senso visto quanto poco è cambiato il design di base dal modello 2023 alla versione 2024. Entrambi i dispositivi vantano ampi schermi interni che sono pressocché equivalenti.

Il display esterno del razr 50 è però notevolmente più grande rispetto a quello davvero piccolo sul modello del 2023. Il razr 40 dispone di un display OLED da 1,5 pollici con refresh rate di 60Hz, mentre la versione del 2024 offre un display OLED da 3,6 pollici e refresh rate fino a 90Hz. Questo ampliamento offre maggiori possibilità di utilizzo senza dover aprire il dispositivo.

In pratica la nuova versione di razr "base" ha ereditato quanto di buono c'era in Motorola razr 40 Ultra.

Motorola razr 50

Specifiche tecniche

Le prestazioni di entrambi i foldable non presentano significative differenze, nonostante i diversi chip interni. Entrambi offrono chip con velocità e numero di core simili, così come la stessa quantità di RAM, ma il nuovo razr 50 offre fino a 512GB di memoria interna, rispetto ai 256GB massimi del modello precedente.

La configurazione delle fotocamere del razr 40 non aveva particolarmente impressionato, risultando adeguata per scatti occasionali ma non eccellente. Il razr 50, sebbene non rivoluzionario, ha mostrato miglioramenti decisi.

Un'interessante novità è l'introduzione di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Il razr 50 supporta Google Gemini e offre feature come Style Sync e Magic Canvas, con la promessa di ulteriori aggiornamenti in futuro sotto forma di Moto AI.

Motorola razr 40

Per quanto riguarda la batteria, non sembrano esserci cambiamenti significativi. La capacità rimane invariata rispetto al modello 2023, che aveva mostrato prestazioni nella media per la categoria degli smartphone pieghevoli. Non ci si aspetta un'autonomia da record, ma dovrebbe essere sufficiente per un utilizzo quotidiano senza pensieri.

Motorola razr 50 Motorola razr 40 SoC MediaTek Dimensity 7300X Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Display Principale: 6,9 pollici, 2640 x 1080 pixel, 120Hz, LTPO pOLED, 3000 nit Secondario: 3,6 pollici, 1056 x 1066 pixel, 90Hz, LTPS, 1700 nit Principale: 6,9 pollici 2640 x 1080 pixel, 120Hz, LTPO pOLED, 1400 nit Secondario: 1,5 pollici, 194 x 368 pixel, 60Hz, OLED, 1000 nit RAM 8GB LPDDR4X 8GB LPDDR4X Memoria Fino a 512GB di memoria integrata | UFS 2.2 Fino a 256GB UFS 2.2 Fotocamere esterne Principale: 50MP (f/1.7, 0,8μm) | OIS Secondaria: 13MP (f/2.2, 1,12μm) | Ultra wide / macro | FOV 120° Principale: 64MP (f/1.7, 1/2", 0,7μm) | OIS Secondaria: 13MP (f/2.2, 1/3", 1,12μm)| Ultra wide / macro | FOV 120° Fotocamera interna 32MP (f/2.4, 0,7 μm) 32MP (f/2.4, 0,7 μm) Batteria 4200mAh non removibile 4200mAh non removibile Velocità di carica Ricarica cablata TurboPower da 30W Ricarica wireless da 15W Ricarica cablata TurboPower da 30W Ricarica wireless da 5W Porta USB-C USB-C Dimensioni Aperto: 73,99 x 171,30 x 7,25 mm Chiuso: 73,99 x 88,08 x 15,85 mm Aperto: 73,95 x 170,82 x 7,35 mm Chiuso: 73,95 x 88,24 x 15,8 mm Peso 188,4g 188,6g Colori Koala Grey, Beach Sand, Spritz Orange Sage Green; Vanilla Cream; Summer Lilac Connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, 5G, NFC Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, NFC

Colorazioni e prezzi

Il razr 50 sarà disponibile per il pre-ordine dal 10 luglio e verrà lanciato ufficialmente il 24 luglio. Il prezzo di partenza è di $699, aumentando a seconda della capacità di memoria desiderata. I consumatori potranno scegliere tra tre diverse colorazioni: Spritz Orange, Beach Sand, e Koala Grey.

Fortunatamente Motorola non ha voluto alzare i prezzi rispetto ai modelli dello scorso anno. Motorola razr 50 è disponibile a 899,90 euro nelle colorazioni Spritz Orange, Koala Grey e Beach Sand.

D'altra parte, il razr 40 è attualmente disponibile all'acquisto nei negozi di elettronica con un prezzo di listino fortemente ribassato per via dell'arrivo del nuovo modello e potrebbe diminuire ulteriormente. Le colorazioni disponibili sono Sage Green, Summer Lilac e Vanilla Cream.

Il Motorola razr 50 si configura come un miglioramento incrementale ma ben ragionato rispetto al suo predecessore. Lo schermo esterno più ampio, la maggiore capacità di archiviazione e le nuove funzionalità AI lo rendono una scelta interessante per chi cerca un dispositivo pieghevole all'avanguardia.

Tuttavia, il modello 2023 rimane una valida alternativa, soprattutto considerando i possibili sconti che potrebbero renderlo ancora più appetibile dal punto di vista economico. La scelta finale dipenderà dalle esigenze specifiche dell'utente e dal budget a disposizione.