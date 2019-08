Mystic Volt, gli occhiali da sole con Bluetooth e audio a conduzione ossea

Mystic Volt è un paio di occhiali da sole prodotti da Mystic Wear, la cui caratteristica principale è di essere dotati di modulo Bluetooth e sistema audio con trasduttori a conduzione ossea, per ascoltare musica e rispondere alle chiamate in assoluta libertà, anche all'aria aperta.

Se vi piace vivere all’aria aperta, fare attività sportiva o semplicemente godervi la spiaggia in questo periodo estivo, sicuramente molto spesso non potrete fare a meno di un buon paio di occhiali da sole. A questi ultimi però vi ritroverete spesso a dover abbinare cuffie wireless per ascoltare musica e non perdere le chiamate mentre siete in giro, soluzione non comodissima quando, appunto, si indossano gli occhiali da sole. Ora però ci sono i Mystic Volt, che a lenti da sole di qualità abbinano anche un modulo Bluetooth per interfacciarsi allo smartphone e dei trasduttori a conduzione ossea, per ascoltare musica e rispondere alle chiamate senza bisogno di cuffie.

Prodotti da Mystic Wear, i Volt hanno un aspetto classico, che richiama I RayBan Wayfarer, quindi con lenti quadrate e montatura in plastica opaca con stanghette spesse. Disponibili con montatura in quattro diversi colori (blu scuro, nero, grigio scuro e rosso cupo), ciascuna abbinabile a lenti fumè, blu o arancioni (le lenti sono facilmente intercambiabili), presentano cristalli polarizzati e con protezione UV400, perfetti dunque sia per guidare, esaltando i contrasti e rendendo più nitido il paesaggio, sia per proteggere gli occhi dal forte sole estivo.

Dal punto di vista tecnico invece troviamo un modulo Bluetooth 4.0 con supporto alla tecnologia Hands Free A2DP e due trasduttori ossei in grado di trasmettere i suoni tramite le vibrazioni. All’interno delle stecche degli occhiali poi c’è anche la batteria che dovrebbe offrire un’autonomia massima di 5 ore, con un tempo di ricarica di due ore. La connessione alla rete elettrica avviene tramite porta mini USB.

Gli occhiali, la cui struttura è resistente al sudore, hanno anche altre due funzioni interessanti: consentono di interagire con gli assistenti vocali come Siri o Google Assistant senza bisogno di estrarre lo smartphone dalla tasca e consentono di rispondere alle chiamate in arrivo con un semplice gesto sull’astina, azionando un tasto. Anche se non è esplicitato da nessuna aprte dunque i Mystic Volt devono essere dotati di microfono. Gli occhiali sono già acquistabili a un prezzo di 119 euro.