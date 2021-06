Nasce Casa Xiaomi, il nuovo servizio “Digital Consultant” dell’azienda

Sempre più importante ai giorni nostri l’integrazione fra le nostre case e la tecnologia. Xiaomi questo lo sa bene e grazie alla sponsorizzazione di Fuorisalone.it e Brera Design District decide di inaugurare il proprio nuovissimo servizio di “Digital Consultant” che prenderà forma nel progetto Casa Xiaomi.

Mai come in questi ultimi mesi la necessità delle persone di rendere più smart e connesse le proprie abitazioni è stato un tema centrale. Per cercare di rendere più facile questa transizione da abitazioni 1.0 a nuove case domotiche, Xiaomi ha pensato quindi ad un nuovo servizio “Digital Consultant” a disposizione dei clienti all’interno di Casa Xiaomi.

“Il Digital Consultant di Casa Xiaomi rappresenta un ulteriore passo verso i nostri consumatori che da tempo ci chiedevano un servizio simile e che finalmente adesso possono avere un rapporto sempre più diretto con il brand”, queste le parole di Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. “Grazie al progetto mostriamo la vera essenza del nostro ecosistema smart life in un contesto come quello del Brera Design District che esalta la qualità non solo della nostra tecnologia, ma anche del nostro design. Ecco perché quando si parla di “Abitare l’Innovazione” siamo in prima linea.”

Opzioni nuove quindi di interazione per poter prendere confidenza con i prodotti Xiaomi e le loro sconfinate potenzialità in ambito aiuto domestico, e non solo. In abbinata infatti allo spazio fisico presente presso il Brera Design Apartment di Via Palermo 1 a Milano, che ospiterà la vera e propria Casa Xiaomi con all’interno dei vari spazi living tutti i prodotti del brand, l’azienda intende puntare forte su questo nuovo servizio di Digital Consulting che sarà pienamente operativo ed online a partire da Venerdì 18 Giugno 2021 alle ore 12:00.

Questo servizio permetterà ai visitatori virtuali di comprendere in un contesto reale, e non solo in un freddo negozio, tutta la potenza dell’ecosistema del brand, accompagnati da un vero e proprio consulente privato al proprio servizio, per comprendere appiano il funzionamento dei vari prodotti e provare a comprenderne le potenzialità da riproporre poi nel proprio ambiente domestico.

Per usufruire del nuovo servizio basterà accedere tramite il banner presente su mi.com o navigando direttamente su casaxiaomi.com, prenotare un appuntamento e selezionare l’area di interesse.