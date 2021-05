Niente recensione positiva su App Store? Allora non puoi usare quest’app

In molti anni che faccio questo lavoro ne ho viste di cose strane, ma questa se devo essere onesto ancora mi mancava. Un’applicazione scoperta sull’App Store non poteva essere utilizzata se non lasciando in anticipo una recensione positiva sul negozio virtuale di Apple. Un video mostra in azione il suo davvero curioso comportamento.

L’applicazione, chiamata Upnp Xtreme e ora rimossa, è stata individuata dallo sviluppatore Kosta Eleftheriou, il quale si occupa di individuare applicazioni fraudolente e atte allo scam. Alla prima apertura di questa curiosa app veniva chiesto di inviare una valutazione su Apple App Store, cosa abbastanza difficile da poter fare nel modo migliore senza prima averla provata. Inoltre, il fastidioso pop-up non solo non si poteva evitare ma era persino stato manipolato in modo da impedire agli utenti di selezionare un voto negativo.

https://twitter.com/keleftheriou/status/1397288720357679104

Eleftheriou aveva già in passato accusato il team che si occupa di verificare le applicazioni che finiscono su App Store di non effettuare controlli accurati ad evitare questo genere di scam. Molte app ancora oggi riescono infatti ad attirare gli utenti con un periodo di prova gratuito, obbligando gli utenti a lasciare recensioni a cinque stelle e addebitando canoni ricorrenti non sempre facili da disattivare.

Secondo quanto riportato da Eleftheriou lo sviluppatore dell’app scam conta più di 15 milioni di download e ha introiti nell’ordine dei milioni di dollari.

This developer has more than 15M downloads and $MILLIONS in revenue.

As usual, Apple ignores customer complaints while also taking their 15-30% cut:

🤑🤮 pic.twitter.com/75Hv1yH2OD

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) May 25, 2021