Nokia pronta al lancio del suo smartphone pieghevole?

Huawei, Samsung, Motorola: sono i tre produttori che hanno portato sul mercato uno smartphone con display flessibile. Tutti con un design differente e tutti che hanno avuto qualche ritardo nella commercializzazione. Presto, ci potrebbe essere un nuovo rivale: HMD Global che a quanto pare sarebbe pronta a lanciare entro fine anno il primo smartphone pieghevole a marchio Nokia.

L’indiscrezione arriva da due diverse fonti: Nokiamob e Nokia Anew. Secondo quest’ultima, la società finlandese avrebbe portato a termine lo sviluppo di uno smartphone con display flessibile che – per la prima – dovrebbe arrivare tra la fine del 2020 e gli inizi del 2021. Se così fosse, l’azienda potrebbe sfruttare la vetrina mediatica del Mobile World Congress di Barcellona a febbraio per una prima anteprima del suo dispositivo.

Nokia smartphone with a #foldable display is ready. What do you think, is it worth HMD to release such a device? #nokia #nokiamobile #hmd #innovation #galaxyfold #huawei #samsung #Nokia2020 pic.twitter.com/Ke8VSW8Te4

— Nokia anew (@nokia_anew) January 14, 2020