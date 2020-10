Nokia, questi smartphone riceveranno Android 11 molto presto

HMD Global, azienda produttrice degli smartphone a marchio Nokia, festeggia il suo millesimo aggiornamento software (a partire da luglio 2017) con l’update di tutti i propri prodotti compatibili alla decima versione di Android. In occasione dell’evento, Nokia ha condiviso i propri piano per il rilascio di Android 11.

Secondo una ricerca Counterpoint, il 94% degli smartphone dell’azienda finlandese è stato aggiornato ad Android 10 entro un anno dalla propria presentazione sul mercato, guadagnandosi il trono di produttore più veloce a raggiungere tale traguardo. Il rollout dell’aggiornamento ad Android 10 è terminato questa settimana con la distribuzione della nuova versione di software per Nokia 3.1 e Nokia 5.1.

“L’aggiornamento del sistema operativo di un telefono è un processo complesso che coinvolge più partner e una varietà di test”, commenta Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD

Global. “Siamo estremamente orgogliosi del processo che abbiamo messo in atto per gli smartphone Nokia e garantire ai nostri clienti la possibilità di beneficiare delle ultime innovazioni Android prima della concorrenza in ogni fascia di prezzo continua a essere una priorità”.

Festeggiando il millesimo aggiornamento software rilasciato in poco più di 3 anni, calcolando complessivamente gli update di tutti i modelli commercializzati, Nokia ha annunciato l’avvio dei lavori per portare la più recente versione del sistema operativo a tutti i propri dispositivi “Android 11-ready”. I primi a ricevere la nuova versione dell’OS saranno i nuovissimi Nokia 8.3 5G e Nokia 5.3 entro la fine del Q4 2020. Prima della fine dell’anno, inoltre, i proprietari di Nokia 8.1 e Nokia 2.2 saranno tra i primi a ricevere un assaggio di Android 11.

Ricordiamo che i prodotti Nokia arrivano con a bordo una versione del sistema operativo pulita, senza personalizzazioni troppo pesanti e provvista con un massimo di 3 anni di aggiornamenti chiamata Android One. Questo garantisce agli utenti di avere a disposizione sempre le ultime novità in materia di software indifferentemente alla fascia di prezzo. Per esempio per Nokia 3.4 e Nokia 2.4 è persino già garantito l’aggiornamento ad Android 12, versione ancora in sviluppo internamente da parte di Google.