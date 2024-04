Non arriva la fibra? Con questa novità puoi avere lo stesso 1 Gbps!

Fastweb ed EOLO hanno annunciato una partnership volta a estendere la copertura internet ad alta velocità nelle aree dove non è disponibile il servizio FTTH. Utilizzando la rete FWA (Fixed wireless Access) 5G ad onde millimetriche, le due aziende offriranno connessioni fino a 1 Giga nelle zone in digital divide.

Una novità che può contribuire davvero alla soluzione del digital divide, offrendo a chi abita in zone remote la possibilità di avere Internet a banda larga. Un’opzione che, di conseguenza, può determinare la stessa sopravvivenza delle aree in questione. Un paesino isolato con una connessione veloce potrebbe essere la scelta di chi lavora in remoto, innescando così un circolo virtuoso di ripopolamento - ammesso e non concesso che ci siano anche altri servizi essenziali, come salute e istruzione.

L’accordo tra le due aziende prevede l’utilizzo combinato delle frequenze ad onde millimetriche in banda 26 GHz acquisite da Fastweb nel corso dell’asta 5G del 2018 e dell’infrastruttura di accesso FWA di EOLO. Allo stesso tempo EOLO, grazie ad un accordo wholesale con Fastweb, otterrà l’accesso all’infrastruttura di rete basata su fibra di Fastweb e sarà dunque in grado di incrementare ulteriormente le aree in cui potrà rivendere servizi ad alta prestazione.

Stando al comunicato stampa, nell’immediato si parla di 3,5 milioni di abitazioni, che potrebbero diventare 5 milioni entro il 2029. Le connessioni così realizzate verranno messe a disposizione anche di altri operatori in modalità wholesale, oltre a essere distribuiti direttamente da EOLO e Fastweb.